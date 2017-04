Carlos Suárez: "Me quiero quedar en el Unicaja, es mi prioridad, pero no hay prisa"

Pocos jugadores han salido más reforzados del título del Unicaja que Carlos Suárez. Si alguien tenía dudas sobre el capitán del Unicaja, en esta Eurocup se ha demostrado lo importante que es tener jugadores con experiencia y que entienden el juego, más allá de anotar muchos puntos o de tener un físico espectacular. El de Aranjuez cumple su cuarta temporada en el Unicaja y es el único superviviente de la primera temporada con Joan Plaza al frente. Ahora termina contrato y muchos aficionados se preguntan por qué club y jugador no se han sentado aún para sellar una continuidad que ambas partes desean. Este lunes, en los micrófonos de SER Málaga, Suárez explicó a la perfección la situación y mostró su disponibilidad a seguir en Málaga: «No hay novedades, cuando termine la temporada ya decidiremos; me quiero quedar aquí, es mi prioridad, pero no hay prisa», dijo Suárez.

«Yo le dije a los dirigentes del club que tomaría la decisión al final de la Liga, que entonces ya hablaría con ellos. Sé que quieren que siga muchos años aquí, así me lo han dicho, pero por el momento no hemos hablado», afirmó. El alero reconvertido a jugador interior –decisión que generó mucha controversia, pero a la que se ha adaptado a la perfección–, aseguró que no tiene ofertas de otros clubes sobre la mesa: «No tengo nada, le he dicho a mi agente que no quiero saber nada. La vida aquí es maravillosa, mi pareja está muy contenta aquí... eso es lo primordial. El dinero es importante, pero no es lo primordial, con 31 años que cumplo el próximo mes doy prioridad a otras cosas», declaró el madrileño, que aseguró que se ha planteado comprar una vivienda en Málaga. Habrá que esperar al final de la temporada para conocer su futuro.