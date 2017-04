La continuidad de Nedovic y Omic en el Unicaja, a expensas del mercado

Tras el título de la Eurocup y con el Unicaja ya totalmente centrado en la Liga Endesa, el secretario técnico del Unicaja, Carlos Jiménez, acudió este lunes al programa Málaga DxT de Onda Azul TV para repasar la actualidad del conjunto malagueño. Jiménez está ya inmerso en la planificación de la próxima temporada, en la que tendrá el reto de configurar una plantilla de Euroliga. "Todos tenemos presentes el salto cualitativo que supone jugar la Euroliga y al nivel de Euroliga que hay ahora, implica que hay que hacer un mayor esfuerzo. No hay nada concretado pero hay unas líneas maestras que pasan por una plantilla más profunda y más amplia. Tener un tipo de condiciones de viaje, que no quiere decir que no son buenos los que tenemos hoy en día, pero hay unos tiempos que no se pueden mantener por el nivel de competición. Además el año que viene hay que tener en cuenta las ventanas de las selecciones y estará más comprimido el calendario", dijo. Para Jiménez, quizás lo más adecuado es tener una plantilla de 14 jugadores para la Euroliga, "pero luego tener jugadores que no puedan competir en Liga Endesa es complicado"

Cuestionado por la continuidad de Plaza, Jiménez aseguró que los planes del club pasan porque siga en Málaga: "Tiene contrato y a día de hoy es el escenario que se contempla. Que haya cambiado de representante son circunstancias que se producen, al igual que los jugadores. Están a la orden del día", dijo.

El secretario técnico habló también sobre dos jugadores y su futuro, Nedovic y Omic. "De momento queremos que Nedovic siga con nosotros todo lo posible y que acabe el año lo mejor posible. Y luego las circunstancias del mercado a ver dónde nos ponen tanto a él como a nosotros. Y esperando que podamos coincidir". Sobre Omic declaró: "A día de hoy la pelota está en el tejado del Efes, que es el equipo que tiene contrato con él. Estamos muy contentos con su rendimiento, esperamos seguir estando contentos hasta el final de temporada. El mercado en muchos casos va a ser el que decida".