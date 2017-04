Plaza: "Quiero seguir calladito, que nadie cuente con nosotros y luego llegar a dónde podamos llegar"

Con un puesto para las eliminatorias por el título de la Liga Endesa ya en el bolsillo, no hubo quien ocultara la sonrisa de Joan Plaza después del partido en rueda de prensa, muy satisfecho tras la victoria ante el Tenerife. “El equipo no se conforma, la racha está para alargarla. Queremos que cuando vayamos a Barcelona sea un rival directo para poder estar por encima de ellos. Seguimos teniendo jugadores de primer nivel y queremos seguir alargando la racha”, explicó. Aunque asegura que esta es una racha que puede acabarse algún día y quiere que los jugadores estén preparados para todo. “Tenemos que entender que acabamos de ganar la Eurocup y que ya es historia aunque hay jugadores que todavía les cuesta. Hasta que no lo veamos colgado de una banderola en el techo, eso es historia”, dijo Plaza.

El Unicaja solventó pronto sus problemas iniciales para coger distancias en el marcador. “Era un partido que ponía a prueba la madurez de los jugadores por jugar con pocos días de descanso, hemos cometido muchos errores, pero también hemos vuelto a tener un gran número de asistencias”, comentó el técnico, que prefiere mantenerse cauto cara a la prensa y también a sus jugadores. “Los jugadores deben estar contentos, porque no es fácil ganar, pero quiero que seamos conscientes de las limitaciones, debemos ser humildes al cien por cien. Somos un buen equipo e iremos a mejor. Quiero seguir calladito, que nadie cuente con nosotros y luego llegar a dónde podamos llegar”.

Una tranquilidad y confianza que los propios jugadores dan al técnico a través de sus sensaciones. Así lo explica él: “Les pregunté hace unos días si ellos sigan hambrientos, y detecté que ellos tienen ganas de seguir con esta dinámica y seguir trabajando para mejorar. Lo mejor de la Eurocup es que hemos perdido el miedo, el cual ahora hemos aprovechado”. Y concluyó, con una sonrisa: “Espero poder volver a coger la banderola pronto…”.

Por su parte, el técnico rival, Txus Vidorreta, quiso felicitar al Unicaja por el título europeo. “Levantar la Eurocup con el factor cancha en contra no es fácil, así que enhorabuena”. Y, además, señaló en varias ocasiones a los de Plaza como claros candidatos a hacerse, también, con la Liga. “El Unicaja es uno de los mejores equipos de la competición, candidato al título, además del Real Madrid, que es el número uno. Están en un momento de dulce y con mucha confianza. El Real Madrid siempre es favorito como cada año, aunque yo pongo al Unicaja como favorito, es un equipo sólido, está haciendo buen juego, han recuperado a Musli…”, argumentó. “Teníamos que haberles hecho más faltas hoy porque ha sido su peor porcentaje”, bromeó el entrenador.