Plaza: «No hemos empezado con la actitud necesaria y lo hemos pagado»

No estaba nada contento el entrenador del Unicaja, muy crítico durante toda la rueda de prensa con su equipo tras la derrota en el Palau. Joan Plaza hizo referencia a las estadísticas para explicar los motivos del resultado del encuentro: «Cuando tienes cuatro balones perdidos contra 17, un 60% de tiros de uno o un 44% de dos, cuando te meten 90 puntos y tú no llegas ni un solo cuarto a las tres faltas es que la idea de partido era la equivocada. No existe la defensa y acabas la primera parte con cuatro faltas, y eso no puede ser».

El técnico aseguró que la actitud del equipo en el arranque del partido no fue la adecuada: «No ha habido esfuerzos, sobre todo en la primera parte. No hemos empezado con la actitud necesaria y lo hemos pagado. Sí que en la segunda mitad ha habido algún esfuerzo, pero ante un equipo que hay que doblar en el esfuerzo que hay que hacer para poder competir. No ha habido una buena puesta en escena, y aunque es cierto que venimos de jugar un partido entre semana, pero eso ya no es excusa hay que pasar página; si alguien vive del pasado se equivoca», afirmó. Además, el catalán destacó la mala defensa de sus hombres altos sobre Tomic, el jugador mejor valorado del encuentro. «Los datos nos desnudan completamente, no ha habido ningún tipo de anticipación, Tomic ha hecho lo que ha querido, cuando sabemos que nosotros somos un equipo serio y ordenado en defensa podemos parar a los mejores pívots del continente».

Quiso, sin embargo, quitarle algo de hierro al asunto y tratar de dejar el partido en el olvido: «No me preocupa esta falta de actitud de hoy, ya que es una situación muy puntual y que no suele darse. La gente se cree que ganar es fácil, y que solo poniéndote la camiseta y el pantalón ya está, y esto no es así, y menos ante un equipo que está acostumbrado a ganar cada día». Sin embargo habló de la gran posibilidad que ha perdido su equipo para sacar un buen resultado: «Tienes que remar cada día, buscar nuevos retos y encontrar situaciones que hagan dar de ti mismo lo mejor. No puede ser que tengas una oportunidad de oro de meterte entre los cuatros mejores de la liga y no seas capaz de tener una mejor puesta en escena. Lo de hoy no se corresponde con un equipo ganador como nosotros o un equipo que tenga que jugar con ventaja de campo en los cruces como nosotros. Tú puedes venir a Barcelona y contemplar perder pero tienes que perder de otra manera», afirmó.