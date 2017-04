El Unicaja, barrido por el Barcelona (89-70)

Fin a la euforia. El Unicaja sufrió una contundente derrota ante el Barcelona que le complica sus opciones de ser cabeza de serie en la fase por el título (89-70). El conjunto malagueño careció de las señas de identidad, como la solidez defensiva y una gran actitud, que han presidido su juego en los dos últimos meses. Además de la derrota, lo peor fue lo abultado de la misma y que le ha hecho perder el 'basket average' particular con el conjunto azulgrana, pues en el partido jugado en Málaga el Unicaja ganó por seis puntos. Tomic, con 20 puntos y 7 rebotes, fue el mejor del partido, al acabar con 32 puntos de valoración.

El arranque del partido fue un intercambio espectacular de triples. En los primeros cuatro minutos los dos equipos anotaron siete lanzamientos desde la línea de 6,75. Rice firmó los tres del Barcelona y Brooks, Nedovic y Díaz (2) los del Unicaja (11-12, min.4). Sin embargo esta dependencia del triple tiene sus riesgos, pues si se pierde el acierto conviene tener otro recurso para evitar que la producción ofensiva no se resienta. El Barcelona no tardó en encontrarla, por la vía de Ante Tomic, que recibía con absoluta facilidad cerca del aro ante cierta pasividad de la defensa malagueña.

Por contra, los problemas del Unicaja se agravaron en cuanto se sentó Nedovic, y esto provocó que en los últimos cinco minutos del primer cuarto sólo anotase una canasta en juego, para encajar un parcial de 15-5. Un triple de Koponen sobre la bocina cerró un gran cuarto del Barcelona, que dominaba 28-20.

La sequía anotadora del Unicaja se prolongó durante los primeros tres minutos del segundo cuarto y el Barcelona no paró. Sin Tomic ni Rice, la renta local alcanzó los 11 puntos (37-26). Esta vez Fogg no tuvo el día, así que a Plaza no le quedó más remedio que recuperar a Nedovic, que al menos reactivó el ataque malagueño (41-34). Sin embargo la defensa malagueña carecía la intensidad de los últimos partidos y se encontró con el Barcelona más inspirado de la temporada. El regreso de Tomic y Rice disparó definitivamente al conjunto catalán y al Unicaja no le sirvió el recurso de urgencia de jugar con un quinteto pequeño para defender bien. El 49-35 reflejaba la superioridad del un Barcelona que sólo perdió dos balones en la primera mitad.

Volvió a reclamar Joan Plaza más defensa a sus jugadores en el descanso, pero no se vio reacción en el Unicaja. A los tres minutos de la reanudación ya perdía por 18 puntos (57-39) en cuanto Tomic y Rice volvieron a conectar. Con una mala circulación y fallos en los lanzamientos, el conjunto malagueño permitió varios contragolpes y, por lo tanto, canastas fáciles a su rival. Pese a algunas apariciones aisladas de Brooks y Smith, el pobre nivel defensivo impedía rentabilizar esas canastas (59-46). Un nuevo parcial del Barcelona sentenció el choque cuando quedaban todavía 12 minutos por jugar. Los 21 puntos de diferencia que reflejaba el marcado eran ya imposible de recuperar (67-46).

Duele decirlo y escribirlo, pero el último cuarto fue un añadido con el Unicaja afeando su imagen, sin un patrón de juego y sin parecerse en nada al equipo sólido de los dos últimos meses.