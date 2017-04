El Unicaja ya está inmerso en la configuración de la próxima temporada, en la que el equipo regresará a la Euroliga tras lograr esta campaña el título de la Eurocup. Regresar a la máxima competición europea, ahora en un nuevo formato más atractivo pero también más exigente, implica que el club malagueño tiene que jugar muy bien sus bazas en el capítulo de fichajes y renovaciones para ser competitivos en una liga tan dura. El primer asunto que tendrá que aclarar el conjunto malagueño es si Joan Plaza seguirá un año más en Málaga. El entrenador del Unicaja tiene un año más de contrato, aunque existe una cláusula de 150.000 euros que el técnico o el club pueden ejercer para romper la vinculación. El presidente del Unicaja, Eduardo García, mandó ayer un mensaje de optimismo en este asunto, al asegurar que todo indica que Plaza seguirá en el Unicaja. Al menos por parte del club:“Plaza tiene contrato y queremos que se cumpla. Yo no tenía dudas sobre Joan Plaza. Aquí no podemos engañar a nadie. Los resultados nos marcan a todos, jugadores y entrenadores, forma parte del negocio. A Joan le fiché con un agente, le renové con otro y ahora está con Misko Raznatovic. Él me comunicó el primero que había cambiado su agente. Hay una cláusula a final de temporada para ambas partes. El club, y por lo que hemos hablado con él, no tenemos el deseo de activar esas cláusulas”, declaró el presidente en el programa Zona Verde, de 101 TV. García le quitó importancia al hecho de que Plaza haya empezado a trabajar con el agente Raznatovic, que le puede abrir las puertas de clubes más potentes que el Unicaja.

Sin embargo, García asegura que el club y Plaza ya se han sentado a hablar del próximo proyecto. “Hemos comenzado ya a hablar. Vamos a intentar, dentro de nuestras posibilidades, y de lo que el director deportivo y el entrenador decidan, traeremos lo mejor posible, más allá del núcleo que está formado. Hay jugadores con contrato, otros sobre los que tenemos tanteo… Queremos mantener el núcleo actual, un núcleo duro, y si no se puede alcanzar, hay otras alternativas que pondremos en marcha. Este año no estaba tan mal hecha la plantilla. Cada uno tiene su opinión”, prosiguió.

Habló García sobre algunos jugadores que terminan contrato, como Carlos Suárez. : “Si él está en la mejor disposición pues se puede llegar a un acuerdo, tras estudiar el scouting y la opinión de nuestra dirección deportiva, que es favorable. Todo se hará a su momento”. También habló de Brooks, otro de los jugadores que el Unicaja tratará de retener, ya que acaba contrato. El mercado es el que es, él está feliz. Él venía de Rusia y aquí está feliz. Como club y ciudad somos agradables en el trato. Están felices y ya veremos si podemos acceder a renovarle o no”. Y sobre la situación general del mercado, dijo: “Todavía no hay nada en el guión, nada cerrado. Hablamos con los agentes y los agentes hablan con nosotros. Tenemos sintonía. Hay ya jugadores dispuestos a firmar, pero todo no tiene cualquier precio”.

Sobre la actual situación, se lamentó de que ahora sus jugadores estén en el ojo del huracán y que alguno trate de inflar su caché “tras dos buenos meses”. “Cuando se gana, alguno cree que se revaloriza más de lo que vale. Tenemos la obligación de buscar al mejor precio. No queremos ser los más listos de la clase, pero tampoco los más tontos”.

El presidente explicó que los responsables de Unicaja Banco están encantados por este salto a la Euroliga y precisó que se está estudiando a fondo el nuevo panorama para aumentar la inversión. No quiso detallar el porcentaje de subida de la entidad financiera e insistió en que es un tema de todos y que se está estudiando. “Los responsables están entusiasmados. Quizá yo me adelanté más de la cuenta hablando de cantidades. Todo está en estudio ahora mismo. Es un esfuerzo colectivo. Y seguro que vamos a hacerlo”.

Respecto a lo que queda de temporada, con el play off de la ACB a las puertas, dijo: “Vamos a intentar llegar a la final de la ACB. Vamos a intentarlo”.