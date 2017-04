Plaza, «parcialmente satisfecho» con su Unicaja

de hecho su primera mitad fue bastante discreta ante el colista de la Liga Endesa. Pero superó de manera holgada el partido, tras unas semanas de mucho desgaste y en un pabellón bastante frío.

"Es muy fácil decir que teníamos que ganar, pero era un partido complicado porque llevamos tres meses de un ritmo altísimo, de exigencia muy dura", destacó el técnico. "Juegas contra un equipo de grandes jugadores, que venían sin nada de perder, con capacidad de mostrarse en la ACB. Teníamos sólo dos días para preparar el encuentro. Podíamos haber hecho las cosas algo mejor, pero podemos estar satisfechos de haber ganado y a la vez dar minutos a jugadores que necesitaremos en los 'play-off'", dijo. Plaza destacó algunos aspectos positivos del partido y otros que no le gustaron: "Hemos pasado muy bien el balón, con 28 asistencias, y los porcentajes de tiro han sido decentes, pero hemos estado muy mal en el rebote defensivo. Estoy parcialmente satisfecho y a ver si ahora podemos descansar para el tramo final de la liga regular". El Unicaja tiene ahora 11 días sin partidos hasta el choque ante el Baskonia.

Plaza habló también sobre Alberto Díaz y sobre el respeto arbitral hacia el canterano. "Alberto Díaz ha entrado en tromba en la ACB y con rango, siendo MVP y ahora le dicen eso de "Alberto selección". Se irá ganando el respeto de los árbitros, nos está ayudando en muchos campos. Es evidente que las faltas le pueden desquiciar un poco, también a mí, pero como todo jugador que terminará siendo importante a nivel nacional, se ganará el respeto", explicó. Plaza informó también de que Carlos Suárez terminó el partido lastimado, tras un choque con Romaric y en la que recibió un fuerte impacto en el gemelo. En la prueba que le han hecho se veía un poco de líquido, pero espero que no sea nada", afirmó.

Ibon Navarro, triste con el descenso

El entrenador del Manresa, Ibon Navarro, dijo que el Unicaja había sido justo vencedor, pero que estaba satisfecho con que su equipo hubiera sido capaz de competir muchos minutos en una cancha como el Carpena.

Tras la derrota en Málaga, el Manresa ya desciende de manera matemática, algo esperado, ya que sólo ha ganado cuatro partidos en todo lo que va de temporada. "Hay una cara más baja hoy, pero es evidente que es una situación que teníamos bastante asimilada, que no dependía de nosotros. Este equipo ha competido en un partido más que el año pasado, que se salvó. La línea entre perder y ganar para un equipo como nosotros es muy fina y este año no hemos estado finos, pero esto es así". Sobre las consecuencias del descenso para el club, Navarro dijo: "Espero que esto sea un aprendizaje para todos cara al futuro; duele por la afición, por el club y por sus trabajadores, no es un trago fácil. Está la incógnita de saber lo que va a pasar, pero este club ya ha pasado por ahí y está vivo", dijo.