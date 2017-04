Okouo se luce ante la NBA

A veces el destino es muy caprichoso. La vida de un deportista profesional puede quedar marcada a poco que se den una serie de coincidencias. Es lo que le ha podido pasar al pívot del Unicaja Viny Okouo. El canterano no estaba teniendo demasiado protagonismo en los últimos partidos, pero, cosas de la vida, su mejor actuación llegó en un encuentro atrasado frente al colista de la Liga, lo que le permitió lucirse, y que coincidió, además, con la presencia en las gradas del Palacio de los Deportes de los máximos responsables de los Philadelphia 76ers y los New York Knicks. Y todo en una semana en la que se declaró elegible para el próximo Draft de la NBA. Mejor, imposible.

Los representantes de las dos franquicias estadounidenses no eran unos cualquiera. Por los Sixers acudieron Bryan Colangelo, toda una institución en la NBA y ‘manager’ general de la franquicia, que estuvo acompañado por su asistente en la dirección técnica del equipo de Philadelphia, Marc Everesly. Ambos tenían como objetivo ver a Viny Okouo en acción. Si llegan a visitar Málaga cualquier otro día, probablemente se habrían quedado sin la posibilidad de verlo jugar. Pero el duelo ante el colista hizo que Joan Plaza le diese minutos al joven congoleño de 19 años y 2,14 metros. Viny (como lo conocen los más cercanos) respondió a la perfecció; de hecho, firmó su mejor actuación hasta el momento desde que está en la primera plantilla malagueña: 12 puntos, 5 rebotes, 4 faltas recibidas, 2 mates con 3/5 en los tiros de dos y 6/7 en los tiros libres para una valoración final de 17 puntos.

Colangelo fue clave para que Jorge Garbajosa fichase por los Toronto Raptors tras ganar la Liga con el Unicaja. Su gusto por el baloncesto y los jugadores europeos es conocido, como lo demuestra su apuesta por hombres como Andrea Bargnani, Tony Parker, Timothe Luwawu y Dario Saric. El pasado verano fue el que convenció a Sergio Rodríguez para que regresase a la NBA y fichase por los Philadelphia 76ers. Según pudo saber SUR, Colangelo se interesó por la situación contractual de Okouo y su ética de trabajo.

En la foto de la izquierda, Bryan Colangelo, de los Sixers, muy atento al partido. Al lado, Kevin Wilson, de los Knicks, en el centro de la imagen. / Ñito Salas

Durante estos días, varias franquicias de la NBA se encuentran de gira por Europa viendo en directo principalmente a los jugadores jóvenes que se han presentado al Draft, como es el caso de Okouo, además de algún jugador interesante. Su siguiente parada será Tenerife, para ver la Final Four de la FIBA.

Como los Sixers, los New York Knicks también estaban en el Palacio de los Deportes para ver al pívot del Unicaja. En este caso, su representante no era otro que Kevin Wilson, que es el ojeador para Europa del equipo en el que milita el exjugador del Unicaja Mindaugas Kuzminskas y en el que milita el español Willy Hernangómez. Sus informes fueron claves para que finalmente los Knicks se decidiesen a pagarle 800.000 euros al Darussafaka, con el que el lituano se había comprometido y no llegó ni a entrenar.

Wilson estuvo acompañado en las gradas por otro representante de la franquicia de Nueva York y por un representante español. Todos, como Colangelo, vieron el buen encuentro de Okouo. Las previsiones del Draft determinarán si el jugador del Unicaja se presenta o retira su nombre. Lo que está claro es que los informes sobre él son ahora mucho mejores que antes del partido contra el Manresa.