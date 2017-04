La 'operación Omic' está en marcha

El Unicaja quiere que Alen Omic juegue la Euroliga la próxima temporada vestido de verde. El club ya ha hecho saber a la agencia de representación del pívot esloveno que quiere que continúe en Málaga. Como declaración de intenciones está muy bien, pero las cosas no son tan fáciles, lo que no quiere decir que sea algo imposible.

Todo dependerá del Efes, Perasovic y Joan Plaza. Vamos a intentar explicarlo. El jugador tiene un año más de contrato con el Efes, al que llegó la pasada campaña tras ser el mejor pívot de la Eurocup con el Gran Canaria. Sus expectativas eran altas, máxime cuando Velimir Perasovic lo convenció para que se marchase a jugar a Turquí asegurándole que tendría minutos y protagonismo. Luego las cosas no se dieron como el pívot esloveno esperaba. Sin casi jugar y, descartado para la liga turca por los problemas de cupos, se pasó media temporada en blanco.

Entonces surgió la opción de fichar por el Unicaja, que buscaba un pívot tras el fiasco del fichaje de N’Diaye. Su vida dio un vuelco. Llegó a un club necesitado de un jugador de sus características, conectó con la grada y, lo más importante, con el entrenador.

¿Qué tiene que pasar para que Omic se quede? Hay varios factores que influirán para que esto se pueda concretar. Si el Efes alcanza la Final Four de la Euroliga, eso significará que Perasovic seguirá al frente del conjunto turco, sí o sí. Teniendo en cuenta que es el entrenador que no le dio minutos, a Omic no le interesa regresar a Estambul con él en el banquillo. Así que todo lo bueno que le pase al Efes en la Euroliga, será beneficioso para que Omic se quede en Málaga. Ayer perdió en su cancha ante el Olympiacos y la eliminatoria está empatada a dos.

Al final de la temporada, el agente de Omic contactará con el Efes para conocer sus planes de futuro. Si se decide que no continúe en el equipo, puede salir con una compensación económica, y ahí estará atento el Unicaja. Sólo si el jugador sale indemnizado del Efes, podría el Unicaja optar a su contratación, pues su salario actual no está al alcance del equipo malagueño.

¿Qué pasará en Málaga?

Si la continuidad de Perasovic en el Efes puede provocar que Omic no continúe vinculado al conjunto turco, algo parecido puede pasar con Joan Plaza, pero a la inversa.

El entrenador del Unicaja tiene un año más de contrato y se cuenta con su continuidad la próxima campaña. Sin embargo, tiene una cláusula de rescisión muy baja (150.000 euros), y este verano puede haber varias vacantes en banquillos importantes de la Euroliga (Milán, Maccabi, Barcelona, Olympiacos o Panathinaikos).

Son varios los jugadores del equipo malagueño que están pendientes de renovar, y varios tienen muy presente lo que pueda pasar con el futuro de Joan Plaza. En el caso de Omic, el pívot valora de forma muy positiva el trato que ha recibido por parte del técnico. Un hipotético cambio en el banquillo malagueño trastocaría sus planes, así que él y sus agentes están muy atentos a lo que pueda suceder. Como se puede comprobar, hay muchas variables, pero lo que es seguro, es que al jugador le agrada la idea de seguir en Málaga y el Unicaja quiere que se quede.

Y un último factor a tener en cuenta. Omic no pierde de vista la NBA. Algunas franquicias lo tienen en cartera y podría probarse en la Liga de Verano.