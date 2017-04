El Unicaja, con más tiempo para preparar los 'play-off'

La temporada en la Liga ACB está siendo algo atípica al tener 17 equipos, y las situaciones anormales se van a mantener hasta el final. El Unicaja ya sabe que el arranque de los 'play-off' se va a retrasar hasta una semana, así que el cuadro malagueño tendrá más tiempo para preparar el asalto al título de Liga.

La explicación a esta variación respecto al calendario inicialmente previsto está en la clasificación del Real Madrid para la Final Four de la Euroliga. Esto va a provocar que los 'play-off' se retrasen, en algunas eliminatorias, hasta una semana. El Unicaja cerrará la fase regular el domingo 14 de mayo en el Palacio frente al Betis Energía Plus y sólo cuatro días después (jueves 18 o viernes 19) disputaría el primer partido de los cuartos de final frente a un rival todavía por confirmar. Sin embargo, la Final Four de la Euroliga se disputará del 19 al 21, por lo que se solaparía con los encuentros de la ACB.

Ahora, la Liga establece unas nuevas fechas, y ha fijado el 20, 21 y 24 como los días de juego para estos primeros partidos de cuartos. Así, el equipo que quede emparejado con el Real Madrid, que todavía puede ser el Unicaja, comenzaría los 'play-off' diez días después de su último encuentro liguero. Es una situación bastante atípica, pues es demasiado tiempo y en estos casos se trata de aprovechar la dinámica del final de la fase regular para comenzar los 'play-off' con ritmo de competición.

Por consiguiente, todas los partidos e eliminatorias han sufrido un lógico retraso. Por ejemplo, el arranque de las semifinales, previsto para el 25 y el 26 de mayo, pasa ahora al 20 y el 31. Como es lógico, todo este baile de fechas también afectará a la final, que también se retrasará.

Después de la jornada de ayer, el Unicaja ocupa la sexta posición, lo que lo emparejaría con el Baskonia, precisamente su rival del próximo domingo. Si el equipo malagueño quiere acabar cabeza de serie debe ganar todos los partidos que faltan para el final de la fase regular (contra Baskonia, UCAM y Betis), y no hay que perder de vista que todavía podría quedar emparejado con el Real Madrid, por lo que el nuevo calendario de fechas le afecta de lleno.