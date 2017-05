Aires de ‘play-off’ en Vitoria

. El Baskonia celebra hoy en el Buesa Arena, con el Unicaja como invitado especial, un homenaje a la plantilla del doblete de 2002. Hace 15 años, el club de Vitoria logró de manera sorprendente ganar la Liga ACB y la Copa, con una plantilla que recordarán todos los aficionados al baloncesto, con Bennett, Scola, Tomasevic u Oberto, dirigidos por Ivanovic. Fue el primer paso de una época gloriosa para el conjunto vasco, que se atrevió a desafiar el dominio Real Madrid-Barcelona. Algunas temporadas después fue el Unicaja el que irrumpió también en el baloncesto nacional para superar a los clubes procedentes del fútbol. Ambas entidades siempre han hecho méritos para ejercer el papel de ‘alternativas’ a los dos clubes más ricos de la ACB.

Ahora, el Baskonia disfruta de una licencia permanente en la Euroliga pese a unas temporadas dubitativas en el plano económico. Y el Unicaja, que se quedó fuera de ese tren de los intocables de la máxima competición europea, se ha ganado el derecho de volver a estar entre los más grandes del continente gracias a su título de la Eurocup. Esta tarde se miden las caras (18.30 horas, por el canal #0 de Movistar+) en un partido con exigencia de Euroliga y que será un termómetro cara a las eliminatorias por el título de la Liga Endesa.

El Unicaja llega hoy a Vitoria tras un paréntesis de diez días sin competir, tras la fácil victoria en casa ante el Manresa. Antes, el conjunto malagueño no dejó buena imagen en el Palau ante el Barcelona, en un encuentro en el que no tuvo opciones de victoria. Por eso la visita de esta tarde al Buesa Arena tiene algo de test, de prueba de nivel cara a las eliminatorias por el título. No hay que perder de vista que en apenas un par de semanas el conjunto malagueño afrontará los ‘play-off’ con la intención de demostrar que tiene ganas de más tras lograr el gran objetivo de la temporada, que era regresar a la Euroliga. «Es un partido importante para ver dónde estamos ahora. Creo que hemos mejorado mucho, pero este partido va a ser un gran test de ‘play-off’ para nosotros. Es posible que juguemos con ellos en cuartos», decía esta semana Nedovic, que volverá a jugar con su equipo. El Unicaja es consciente de que tiene complicado ser ya cabeza de serie en las eliminatorias por el título, pero apurará sus opciones hasta el final. Necesita ganar hoy, hacer lo mismo ante el Murcia y el Betis y esperar algún tropiezo de sus rivales directos. El Baskonia, por su parte, podría certificar hoy quedar entre los cuatro primeros si logra vencer al cuadro de Plaza. Ambos equipos son conscientes de que en un par de semanas se pueden medir de nuevo en las eliminatorias por el título.

Revancha

El Baskonia llega al final de la temporada fuerte, tras caer en los ‘play-off’ de la Euroliga ante el CSKA. Venció el jueves en Tenerife y en su casa sólo ha perdido dos partidos de los 14 que ha disputado. Además, en la Liga Endesa lleva nueve victorias de los últimos diez partidos.

Sito Alonso tiene en sus manos una plantilla de un gran potencial, configurada a golpe de talonario para ser competitiva en la Euroliga, en la que Hanga, Larkin, Voigtmann, Shengelia o Beaubois son sus referentes. No salió bien la flamante y arriesgada apuesta por Bargnani ni el regreso a mitad de temporada de Prigioni, pero el equipo no se ha resentido. Para el partido de hoy podría recuperar a Larkin y Budinger, que no jugaron ante el Tenerife. El Unicaja ganó en Málaga en la primera vuelta (82 -72) y en el Baskonia aún se acuerdan de la paliza que recibieron en su cancha la pasada temporada (56-83).

Ayer admitía ciertas ganas de revancha Sito Alonso: «El año pasado el Unicaja ganó aquí por casi 30 puntos, así que tenemos ganas de hacer un buen partido contra ellos; han sido campeones de una competición tan difícil como la Eurocup y nosotros tenemos memoria y queremos reivindicarnos en casa». El técnico rival desconfía del Unicaja, sobre todo por su talento exterior:«Tienen una batería de exteriores muy importante. En talento, físico y tiro de tres puntos es de los mejores equipos de la competición. Además tienen un juego muy dinámico, con muchas opciones en los primeros y últimos segundos de cada posesión. Por dentro, con la llegada de Omic junto a Musli son también muy peligrosos. Además, tienen a jugadores como Brooks, Suárez, Díez o Alberto Díaz que dan sensación de equipo». Todo un clásico de la ACB que servirá de antesala para los ‘play-off’.