Plaza: «El equipo tiene ganas de más, está más compacto»

El entrenador de Unicaja, Joan Plaza, se mostró exultante ante los medios tras la victoria conseguida en el Buesa Arena por su equipo en un partido complicado y ante un rival como el vasco. “La clave ha estado en el rebote entre los dos equipos. Ha habido un total de diez capturas de diferencia, lo que nos ha dado más capacidad y opciones para desplegar nuestro juego”, comenzó con su análisis.

El entrenador barcelonés ahondó en las claves tácticas del triunfo y destacó la labor de Dani Díez. "También hemos sido capaces de tener el control entre la diferencia entre balones perdidos y recuperados y por ahí también hemos estado en opciones de partido. No me parece injusto haber ganado en este tipo de cancha y ante un rival como el Baskonia. No hemos estado bien en el juego interior, como una de las lagunas que hemos tenido hoy, pero, al contrario hemos estado bien en el exterior con un Dani Díez genial, tocando muchos balones e interceptando y trabando muchas de las opciones de salir a jugar el Baskonia”, dijo.

A continuación, explicó la importancia de este triunfo con respecto al final de una temporada donde el preparador malacitano consideró que el Unicaja tiene todas las opciones intactas para ser cabeza de serie. “Esta victoria en esta cancha y ante este rival, nos compromete a acabar mucho mejor en los dos partidos que nos faltan ante el Murcia en su cancha y recibiendo a un Sevilla que probablemente llegue con opciones de salvación y jugándose la permanencia. Estamos muy contentos por ganar a un rival que está haciendo una temporada cojonuda, como le he dicho a la gente de prensa del Baskonia y que ha sido capaz de competir ante un equipo como el CSKA de Moscú en los cuartos de final de la Euroliga. Es evidente que hemos ido sumando más allá de la Eurocup con buenos partidos. El equipo tiene ganas de más, está más compacto, de seguir y tiene ganas de ser competitivo hasta el final. Quiero que esta victoria sirva y lo tenemos que corroborar en estos dos partidos. Estar entre los cuatro primeros nos gustaría para tener ese factor cancha en los cruces por el título", destacó.

Para finalizar y volviendo al encuentro, y preguntado por la clave del mismo, consideró que no fue un partido brillante destacando las acciones de Suárez: "Ha habido dos inflexiones en marcador cuando ellos han estado diez arriba y hemos pasado a estar nosotros luego ocho arriba. Ninguno de los dos equipos se ha relajado, sino concatenar errores por parte de ellos y el acierto nuestro para meternos en el partido. Por ejemplo unos triples de Suárez que nos han permitido ponernos dentro del partido. Al igual que ellos también con tiros libres han recuperado ocho puntos para apretar el marcador y dar la vuelta”.

Sito Alonso, técnico del Baskonia, se mostró indignado en rueda de prensa por la remontada protagonizada por Unicaja: “Es uno de los días para estar más enfadados con nosotros mismos por estar diez puntos arriba y estar un minuto sin lanzar a canasta y perder el balón en primera línea y no haber sido duro y agresivo en primera línea. Esa situación ha cambiado el partido y es una cosa que no podemos permitir y hemos de ser más duros. Hemos tenido el último balón para ganar o meter un triple y Adam Hanga ha tenido esa situación de entrar a canasta con el camino libre y ha ido muy fuerte. A pensar en el siguiente partido en una cancha difícil como es Bilbao y teniendo en cuenta esos balones perdidos en el segundo y tercer cuarto que ha sido lo que ha marcado el encuentro”.

En su intervención se detuvo por la actuación de Beaubois cuya actuación fue mirada con lupa: “Beaubois ha tenido muchos errores y ha salido luego como jugador importante a finiquitar el partido, pero no lo ha hecho bien. También es cierto que con otro quinteto no habitual hemos llegado a coger diez puntos de ventaja. Imagino que el jugador estará el más dolido de todos, y hay que ser consciente de todas las situaciones de partido. Soy consecuente con los errores y tenemos la necesidad de ser más duros y no permitir dos errores de la misma situación”.

Y para finalizar, y después de reflejar el acierto de Suárez, el entrenador del conjunto vitoriano se centró en mirar al futuro y aprender de los errores para aspirar a lo máximo: “Yo no quiero ser segundo o tercero. Quería ser primero. Al final es verdad que hoy ha habido jugadores con menos responsabilidad que en otros partidos.. Tenemos que ser consecuentes con el juego desplegado y no se puede cambiar en un par de minutos tu actividad o energía. Lo importante es que nosotros mejoremos estas situaciones y tengamos esa experiencia en la mano. Este era un partido importante y queríamos ganarlo, pero por falta de dureza no ha sido posible. Hay que ser más duros cuando tienes ventaja en el marcador. Los triples de Suárez han sido vitales y sobre todo el segundo de ellos que ha sido increíble. Y tenemos que hacer que les suponga mucho esfuerzo ese tipo de remontadas”.