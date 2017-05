El Unicaja presenta un proyecto para remodelar la ACB

El Unicaja ha presentado hoy en la Liga ACB un proyecto deportivo para remodelar la Liga ACB, y lo ha hecho de la mano del Barcelona, el Real Madrid y el Baskonia. Los cuatro clubes que competirán la próxima temporada en la Euroliga se han unido para tratar de que el calendario de la Liga sea más compatible con el de las competiciones europeas. En la reunión que se ha celebrado hoy en Barcelona, el Unicaja y estos tres equipos se han marchado de la cita nada más presentar su propuesta, que también incluye la reducción del campeonato a 16 ó 14 equipos y que, por ejemplo, se puedan disputar partidos de Liga los lunes. El club malagueño estuvo representado en este encuentro por su gerente, Ángel Bordes.

Esta postura de los clubes de la Euroliga, entre los que está el Unicaja, se ha interpretado como una amenaza de crear una competición independiente a la Liga ACB, aunque, según se explicó a SUR, no se trata de eso, sino que flexibilizar los calendarios. Esta temporada los equipos que compiten en la Euroliga han afrontado un aluvión de partidos enorme y los jugadores no han tenido descanso. Además, ha provocado aplazamientos de partidos y que, por ejemplo, el Madrid empiece los 'play-offs' una semana más tarde que el resto de equipos al estar disputando la Final Four de la Euroliga; es decir, su rival en la ACB tendrá que esperar diez días sin jugar hasta el primer duelo de la eliminatoria, previsto para el día 24 de mayo.

Otras propuestas

El Valencia, por su parte, defendió un sistema de competición distinto, en el que se eliminen los 'play-offs', pero que sí contempla los 18 equipos. El club naranja propuso, además, cambiar el reparto económico.

En esta reunión se ha decidido también recurrir la anulación del canon por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y pedir las pertinentes medidas cautelares que mantendrían dicho canon en vigor hasta una futura resolución judicial.