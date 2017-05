Plaza: «Ha sido un encuentro horrible»

No ocultó Joan Plaza su desagrado con la imagen que ofreció su equipo ayer en la pista del Murcia, aunque lo cierto es que los dos conjuntos firmaron un feo partido que el técnico cajista no dudó en calificar como «horrible».

«Bueno lo que quiero decir que aunque estas cosas parezcan fáciles nunca lo son. La carga de partidos que llevamos los dos equipos nunca es fácil de asimilar, tampoco es fácil jugar contra un equipo que la semana pasada dejaba las opciones de jugar los ‘play-offs’, jugaban con más libertad. No estoy contento con el partido, ha sido un encuentro horrible, peor imposible con el rebote en toda la liga, y llevamos unos cuantos jugados en la liga y Eurocup», dijo Plaza.

Al técnico del Unicaja no pareció gustarle casi nada de lo que hizo su equipo, y siguió destacando errores. «No hemos compartido bien el balón, aunque también hay que reconocer que Murcia colapsa muy bien las líneas de pase, pero nosotros no nos hemos pasado bien el balón. A pesar de todo hemos ganado tres cuartos, pero hemos perdido uno encajando un parcial de 18-6 y eso ha estado muy mal defendido, pero cuando ganas tres cuartos de cuatro quiere decir que has hecho méritos suficientes para ganar. Es evidente que llevamos mucha tralla de partidos, pero eso no justifica que hayamos hecho una defensa del rebote tan mala como hemos hecho hoy», volvió a lamentarse.

El técnico barcelonés fue cuestionado por el arbitraje, aunque pasó de puntillas sobre el asunto. «Hemos de mejorar los jugadores y los técnicos. El arbitraje es el que es, tenemos que ir a más nosotros, si hay algún culpable por salirnos del partido ese soy yo. Continuando con la rueda de prensa, no aclaró si el club buscará un reemplazo para Waczynski «Si hay jugadores en el mercado con opciones de ayudarnos ya veremos que hacemos».

Precisamente al jugador polaco dedicó la victoria ante el Murcia. «Adam se nos lesiono ayer y no ha podido estar con nosotros, cuando estaba siendo un peón muy importante. Ahora queremos preparar bien el partido contra Sevilla, que pase lo que pase no será fácil y quiero prepararlo lo mejor posible», finalizó.

Tampoco entró en el debate de los árbitros el entrenador del UCAM Murcia, Fotis Katsikaris, a pesar de que el Unicaja lanzó 43 tiros libres. «De los árbitros no voy hablar nada de nada, no quiero perder ni un minuto de tiempo que vale mucho para hablar de ellos, 23 tiros libres a 43 pues eso, que opine quien quiera de ellos, yo de ellos no voy a opinar».

Para finalizar el técnico griego hizo un balance de la temporada de su equipo. «“Creo que el Murcia, después de una temporada muy complicada, donde se estaba en dos competiciones, cambió de entrenador y de aspiraciones, llega el momento de cambiar y dar un salto más para ir adelante y yo creo que no hay otra historia», aseguró.