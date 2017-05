«Haré lo que deba», dice Plaza sobre su futuro

El entrenador del Unicaja, Joan Plaza, dejó en el aire su continuidad en el club la próxima temporada al asegurar que tomará la decisión que corresponda y cargó con cierta dureza sobre la cúpula de la entidad por haberse planteado de forma seria dejar sin efecto el año de contrato que le queda y contactar con otros técnicos.

«Hace algunos meses se especulaba con que no iba a estar aquí y se buscaban entrenadores. Ha habido un cierto interés, se ha buscado o no. No pasa nada. Es lógico que la gente haga lo que debe hacer; en la misma línea, yo haré lo que deba. Se habló del cambio de agente, que se hizo a principios de año, y lo único que le pedí es que no lo hiciera público hasta que acabara la Eurocup. Parecía que había gente interesada en que no siguiera en Málaga», dijo en el programa de mediodía de Deportes de Cope Málaga.

El técnico siguió con su serie de reproches por esos contactos con técnicos como Txus Vidorreta y Veljko Mrsic. «Aunque no tenga redes sociales, es difícil estar ausente cuando oyes nombres de otros entrenadores, informaciones de gente verídica y palpable. Cada uno, que sea consecuente con lo que haya dicho, hecho o sugerido». Después de decir esto, Plaza aseguró que su intención es seguir en el Unicaja, aunque su contrato contempla una salida hasta el 10 de julio.

El técnico también se lamentó por no haber podido contar de forma habitual con jugadores de la cantera como refuerzos en los entrenamientos. «No tenemos a ningún jugador júnior con nosotros. En 192 entrenos, tres veces ha podido venir un juvenil, no se saben ni los esquemas. No vienen, por lo que sea, por la escuela...», finalizó.