La retirada del dorsal de Berni Rodríguez, en el primer partido de los 'play-off'

Ante la importancia que el encuentro del próximo domingo puede tener para el Betis Energía Plus (18.00 horas), el Unicaja decidió suspender el acto previsto en el que se iba a retirar el dorsal de Berni Rodríguez, ahora director deportivo del conjunto hispalense. Se da la circunstancia de que el Betis podría consumar su descenso si pierde el domingo en Málaga, por lo que no parecía el mejor día para un acto como el que iba a tener como protagonista a Berni. En cualquier caso, como la retirada del dorsal era algo ya acordada y prevista desde hacía meses, el Unicaja sí quiere celebrar el acto esta misma temporada. Todo hace indicar que será en los prolegómenos del primer partido que el equipo juegue en casa en la fase por el título. Por este motivo, las fechas varían todavía, pues no se sabe si el Unicaja será cabeza de serie o no. La primera opción sería el 20 o el 21 de mayo, mientras que si no fuese cabeza de serie habría que esperar hasta el 25 o el 26.

Es previsible que ese día, además del dorsal con el número 5 de Berni, en el techo del pabellón también luzcan las banderolas con los títulos del Unicaja, incluida la Eurocup, que fueron retiradas hace años.