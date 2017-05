Eyenga, sustituto de Waczynski, tendrá que esperar a los ‘play-off’ para debutar

Christian Eyenga, el alero congoleño que inició su carrera profesional en el Joventut de Badalona, regresa a la Liga Endesa para reforzar al Unicaja en la recta final de la temporada. El club malagueño ha llegado a un acuerdo para que el jugador ocupe el puesto del lesionado Waczynski, que ya no volverá a jugar esta temporada.

Eyenga es un jugador de un perfil muy distinto al del polaco, mucho más físico, más poderoso en penetraciones, el rebote o en contraataque, pero quizás con menos recursos como jugador exterior. La primera opción para reforzar al equipo en las eliminatorias por el título era Stefansson, que ya jugó en Málaga y del que Plaza siempre hablaba maravillas, pero el islandés está lesionado. El club optó entonces por Eyenga, que esta temporada ha militado en el Varese italiano, equipo que no está jugando los ‘play-off’ de la Liga italiana. Las negociaciones han sido rápidas y el acuerdo está cerrado, aunque el club malagueño no lo hizo ayer oficial. Aunque no estaba previsto que Eyenga jugara ya mañana ante el Betis, Plaza sí quiere contar con el jugador cuanto antes para que se vaya adaptando al equipo. Se confía en que llegue este mismo domingo a Málaga e incluso podría ver el partido de su nuevo equipo en directo, aunque el congoleño tendrá que esperar a las eliminatorias por el título para debutar con la camiseta del Unicaja. A su favor tiene que conoce la ACB y que está en perfecta condiciones físicas. Su rol en el Unicaja en estos ‘play-off’ será secundario, pero su llegada permite a Plaza tener un efectivo más. Con experiencia en la NBA (llegó a jugar 50 partidos entre 2010 y 2012), sus últimas temporadas las ha pasado en Italia y ahora regresa a la ACB.