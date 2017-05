El Unicaja hace oficial el fichaje de Christian Eyenga, que llegará este domingo a Málaga

Aunque llevaba ya varios días cerrado, el Unicaja ha hecho oficial este sábado el fichaje de Christian Eyenga, el alero que sustituirá al lesionado Waczynski hasta final de temporada. El congoleño llegará este domingo al mediodía a Málaga, por lo que podrá ver en el Carpena el partido de sus nuevos compañeros ante el Real Betis Energía Plus. Evidentemente no jugará; el lunes pasará el reconocimiento médico y, si no hay problemas, podrá entrenarse a las órdenes de Plaza para preparar los 'play-off'. Curiosamente el propio jugador puso este sábado por la mañana un mensaje en su cuenta de Twitter confirmando su fichaje por el Unicaja antes de que lo hiciera oficial el propio club, aunque lo borró poco después.

Eyenga es un alero de 2.03 m. y 27 años que procede del Varese. En la liga italiana sus promedios fueron de 12.6 puntos, 3.5 rebotes y 1.8 asistencias, mientras que en competición europea (Basketball Champions League) tuvo unas medias de 13.3 puntos, 4.2 rebotes y 1.2 asistencias. En Málaga lucirá el dorsal 31 y se espera que su adaptación sea rápida, ya que llegó a los 17 años al Joventut de Badalona y jugó varias temporadas en la ACB antes de dar el salto a la NBA. En las últimas temporadas ha pasado por varios equipos europeos, principalmente italianos, y ha jugado competiciones europeas.

Es un jugador de un perfil distinto al de Waczynski, mucho más físico y con más capacidad para penetrar y para coger rebotes. Tiene mejores condiciones defensivas por su explosividad y sus largos brazos, aunque tampoco es un especialista.

Vídeo con algunas de sus mejores jugadas

