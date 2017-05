Plaza: "Me gustaría apostar por nosotros, pero nos lo tenemos que ganar"

El Unicaja y Joan Plaza siguen sumando objetivos, aunque el técnico todavía es precavido pese a que su equipo se ha clasificado como cabeza de serie para los ‘play-off’. “Era uno de nuestros propósitos del principio de la temporada. Estamos contentos por acabar cuartos pero ahora tenemos que saber utilizar la ventaja de campo. Queremos hacer un 'play-off' largo, sabemos que tenemos un rival complicado por delante, esperemos estar a un buen nivel para jugar contra el Tenerife", destacó el técnico tras la victoria ante el Betis. "Va a ser competido, va a ser duro, en la mayoría de los casos lo más probable es que las eliminatorias se se vayan al tercer partido. Me gustaría apostar por nosotros, pero nos lo tenemos que ganar”, dijo sobre el cruce de cuartos de final.

Plaza todavía no quiere hacer balance de la temporada, aunque sí asegura que uno de los motivos de su alegría es ver que el equipo sigue sin bajar la guardia. “Las notas se dan a final de la temporada, queremos alargar, era uno de los propósitos, ha sido un premio a la perseverancia, el equipo sigue compitiendo y eso es una gran señal, de eso sí que estoy satisfecho, me queda hambre y a los jugadores también”, comentó. Además, explicó su visión sobre el formato de los ‘play-off’ que les espera ahora: “Cuando juegas un play-off a siete partidos es muy difícil que no gane el mejor, pero a tres pueden pasar muchas cosas. Hay que concentrarse, porque te juegas la vida con cualquier error, tenemos que jugar como si se nos fuera la vida en cada partido”, destacó.

Contento por la clasificación aunque severo con algunos de los errores que el equipo cometió durante el partido ante el Betis. “El tiro de dos ha sido horrible, pero tenemos un buen porcentaje ofensivo y hemos jugado mucho por dentro. Podría haber sido un partido mucho más complicado por las condiciones en las que se jugaba el partido, pero al final hemos ganado merecidamente, aunque no con la holgura que nos hubiera gustado”.

Cuestionado sobre Eyenga, el último fichaje del equipo, que ha llegado para sustituir a Waczynski, Plaza se mostró optimista: "Nos puede ayudar porque puede hacer de 3 o de 4, tiene un buen físico y un punto de intimidación que nos viene bien. Nos apetece tenerlo, ha mejorado en su tiro, puede poner el balón en el suelo", dijo. Plaza explicó que conoce al jugador de haberse enfrentado al Unicaja y porque además se formó en el Joventut. "Aunque tiene poco tiempo de adaptación, nos puede ayudar en el rebote, en la defensa y puede ser una sorpresa".