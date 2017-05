Eyenga: “Es un sueño jugar en el Unicaja”

El Unicaja presentó esta mañana a Christian Eyenga como sustituto del lesionado Adam Waczynski para la fase por el título. El jugador congoleño (2,03 metros y 27 años) se mostró encantado por la posibilidad de poder jugar en un club como el malagueño y no dudó en afirmar que es un sueño.

Eyenga, que llega al Unicaja tras acabar la temporada en el Varese, no podía ocultar su satisfacción por la nueva etapa que se le presenta. “Agradezco esta oportunidad tan buena en mi carrera. Estoy contento de estar aquí y con ganas de competir. El último partido fue el domingo y el martes me llamó mi agente diciéndome que había alguna opción de venir aquí. Era una ocasión grande de jugar con un equipo tan precioso como Málaga. Para mí la ACB es la mejor liga de Europa y el Unicaja uno de los grandes. Es un sueño jugar en un equipo como el Unicaja, que acaba de ganar la Eurocup. Me alegro de estar en este equipo y tener este título en el palmarés”, bromeó.

Eyenga tendrá unas funciones distintas a las de Waczynski, que es más ofensivo, porque el cuerpo técnico buscaba un jugador con mejor capacidad defensiva que el polaco. “La gente me conoce más por mi capacidad de defensa, pero este año he mejorado mi tiro. El equipo lo que precisa el equipo ahora es energía y defensa. Este año jugué todo el año de tres y sólo alguna vez de cuatro, a los que también puedo parar. Puedo defender desde a un uno, hasta un cuatro”, aseguró.

El nuevo jugador cajista llegó a España cuando tenía 18 años, debutó con el primer equipo del Joventut y en 2009 fue elegido en el Draft NBA en la posición 30 (primera ronda) por los Cleveland Cavaliers. Además de en EE.UU, ha jugado en China, en Polonia y en Italia. Su periplo por diferentes equipos le ha permitido coincidir con algunos de los que serán sus nuevos compañeros. “Conozco a algunos jugadores como Brooks con el que coincidí en Italia, jugué contra Waczynski en Polonia, y también frente a Lafayette en Italia. Pregunté por algunos jugadores antes de fichar y es evidente que hay un gran equipo”, explicó.

Eyenga debutará el próximo domingo (12.30 horas) en el primer partido de los ‘play-offs’ contra el Iberostar Tenerife, un rival al que conoce bien, porque lo ha seguido en la Basketball Champions League de la FIBA, competición que ha jugado esta temporada con el Varese. “He coincidido como el Tenerife en la Champions League. Está haciendo una temporada muy grande y me sorprendió que ganase el torneo. Somos dos campeones y estamos listos para competir contra ellos”, dijo el jugador, que lucirá el dorsal número 31, que es el día de nacimiento de su padre.

Por su parte, el secretario técnico del Unicaja, Carlos Jiménez, explicó que Eyenga responde a las necesidades que tiene ahora el equipo y explicó cómo fue su contratación. “No queríamos precipitarnos y el mercado nos ha dado la opción de poder reaccionar una vez que surgió el contratiempo de Adam. Con la presencia del Real Madrid en la Final Four se han retrasado los ‘play-offs’ y eso nos ha dado un poco más de margen”, dijo.