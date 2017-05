La eliminatoria del morbo

Ni el mejor guionista habría escrito un desenlace de la temporada como el que se avecina. Después de meses de conflicto entre la Euroliga y la FIBA por la Eurocup, los campeones de sus respectivos torneos se enfrentan en un interesante cara a cara en la primera eliminatoria de los ‘play-off’ de la Liga ACB. El Unicaja y el Iberostar Tenerife abrirán el domingo (12.30 horas) un interesante mano a mano repleto de morbo por muchos motivos.

Es precisamente el duelo entre los dos campeones continentales que hasta el momento ha dado la temporada, a la espera de la Final Four, lo que más llama la atención. La serie entre el Unicaja y el Tenerife tendrá el trasfondo de la guerra entre las dos organizaciones de los torneos en los que fueron campeones. De este modo, hay un gran interés por ver qué equipo tiene más nivel, si el campeón de la Eurocup o el de la Basketball Champions League, el Tenerife. Pocas veces se dio una circunstancia de este tipo, como es una eliminatoria con dos campeones europeos, y seguro que el triunfo de cualquiera de los dos será utilizado para alardear al respecto, bien por la Euroliga y sus afines o bien por la propia FIBA.

‘Cambio de parejas’

El otro punto de atención está en los banquillos. Se enfrentarán dos técnicos que han estado muy pendientes el uno del otro durante este año. El mal comienzo de temporada del Unicaja y la decepción vivida en la Copa hicieron que el club se plantease de forma muy seria la continuidad de Joan Plaza. Las malas lenguas aseguran que el cheque con el finiquito para hacer efectiva su rescisión estaba en un cajón. En la terna de candidatos, el entrenador del Tenerife, Txus Vidorreta, aparecía como el mejor colocado. Para enredar más el asunto, ambos intercambiaron sus agentes a mitad de la temporada. Plaza trabaja ahora con Misko Raznatovic, que era el representante de Vidorreta, que a su vez ‘fichó’ con José Ortiz, ex de Plaza.

Así que el técnico del Unicaja sabe perfectamente cómo fueron los contactos del Unicaja cuando sondeó la incorporación de Vidorreta, de ahí sus manifestaciones de la semana pasada. «Hace algunos meses se especulaba con que no iba a estar aquí y se buscaban entrenadores. Ha habido un cierto interés, se ha buscado o no. No pasa nada. Es lógico que la gente haga lo que debe hacer; en la misma línea, yo haré lo que deba», deslizó en una entrevista. El título de la Eurocup, incluso la final, lo frenó todo y aquel cheque que estaba firmado se rompió, aunque Plaza tendrá la última palabra hasta el próximo 10 de julio, fecha límite para abonar su cláusula y marcharse.

Y cómo no, otro de los protagonistas de la eliminatoria de cuartos entre el Unicaja y el Tenerife será Fran Vázquez. El excapitán del conjunto malagueño no fue renovado el pasado verano después de una temporada aciaga. Vázquez se ha reinventado y es uno de los puntales del equipo revelación de la Liga y campeón de la Basketball Champions League.

Cubrir su marcha no fue fácil. Primero llegó Mbakwe, cortado por problemas físicos un mes después, y luego N’Diaye, que también fue cortado porque no daba el nivel. Por cierto, mañana se celebrará el juicio entre Mbakwe y el club malagueño...