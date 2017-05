«No tenemos presión y eso nos hace más peligrosos»

Llegan las eliminatorias por el título de la ACB y el Unicaja está donde quería estar. En posiciones de cabeza de serie, con el equipo en plena curva ascendente y con unos cuartos de final ante un rival duro, pero al que esta temporada ya se la ha vencido en dos ocasiones.

Desde fuera, al equipo malagueño se le ve muy entonado y con la moral por las nubes. Pero, ¿cómo se afronta la recta final de la temporada desde el vestuario? Hablamos con tres de sus jugadores más representativos: Nedovic, la estrella del equipo; Alberto Díaz, el canterano y alma del cuadro cajista, y Suárez, el capitán y la voz más autorizada de la plantilla.

LAS PREGUNTAS

1. ¿Llega el Unicaja a los ‘play-off’ en su mejor momento?

2. ¿Qué hay que temer del Tenerife como rival de cuartos?

3. ¿Cómo llega personalmente a estas eliminatorias?

4. ¿Qué punto fuerte del Unicaja puede ser determinante?

5. Pensar en jugar otra final ¿es una utopía o lo ve factible?

Nemanja Nedovic

1. «Hace unos meses dije que cada equipo tendría su racha y que la nuestra, como el año pasado, llegaría al final de la temporada, cuando más lo necesitamos. Hemos ganado siete de los últimos ocho partidos y llegamos en muy buen momento. Tenemos el factor cancha en cuartos y no tenemos excusa para no pasar a la siguiente ronda».

2. «Es un rival muy peligroso, es la gran sorpresa de la Liga, han ganado la Basketball Champions League y se han merecido llegar a los ‘play-off’. Mueven el balón como nadie en esta Liga y son muy difíciles de defender. El primer partido será el más complicado».

3. «Muy bien, después de tantos problemas físicos... Me costó volver tras la lesión y cuando todo estaba bien, volví a lesionarme en el partido ante el Valencia... He pasado por momentos difíciles, pero he tenido tiempo para recuperarme y ahora se ven los resultados».

4. «Algo muy positivo es que no tenemos presión, pero sí mucha hambre, ganas de seguir ganando. Eso nos hace muy peligrosos y además tenemos margen de mejora, vamos a más en cada partido. Hemos demostrado que no nos venimos abajo cuando estamos perdiendo un partido, que tenemos carácter».

5. «Bueno,sería increíble. Es verdad que puede sonar descabellado, que nadie lo espera, pero tampoco nadie esperaba que ganásemos la Eurocup. Veremos».

Alberto Díaz

1.«Llegamos en la dinámica en la que queríamos llegar. Estamos contentos, unidos y tenemos confianza en que nos van a ir bien las cosas. Pero no nos podemos dormir en los laureles».

2. «Son la sensación de la Liga. Nadie contaba con ellos y han demostrado un baloncesto tremendo. Tienen además a Fran Vázquez, un jugador que ha sido muy importante para el Unicaja y que seguro que vendrá muy motivado».

3.«Estoy con mucha confianza, parece que todo me sale bien. Cuando el equipo va bien, es más fácil. Por otro lado, tengo ganas de quitarme la espinita de la temporada pasada en las eliminatorias por el título».

4. «Yo siempre destaco la defensa. En los momentos más compicados, cuando nos hemos venido arriba, ha sido gracias a la defensa. Tenemos que mantener un alto nivel defensivo para que siga nuestra buena racha».

5 «Ojalá sea factible, nos encantaría que pasara. Pero tengo claro que ir con esa mentalidad de pensar en la final nos restaría. Primero hay que superar al Tenerife, al que le tenemos mucho respeto y si después nos metemos en semifinales, pues lo intentaríamos».

Carlos Suárez

1. «Creo que la palabra es confianza. Tenemos mucha confianza, pero por otro lado sabemos que en los ‘play-off’ hay que subir el listón si queremos llegar a algo».

2. «Hay que temer muchas cosas del Tenerife: su defensa, que es la mejor de la Liga, su acierto de tres puntos y sobre todo su trabajo como equipo. Comparten muy bien el balón y cualquier jugador puede anotar».

3 «Bien, creo que todos estamos en una dinámica muy buena, muy sueltos. Espero ayudar en todo lo que pueda».

4. «Si cumplimos con nuestro plan de partido, manteniendo el nivel defensivo y controlando el rebote, haremos que el rival no esté cómodo y tendremos más opciones de ganar».

5. «No sé. Creo que es un error pensar más allá del partido que tenemos el domingo. El Tenerife viene con piel de cordero y no podemos pararnos a pensar en las siguientes eliminatorias».