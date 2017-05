Cuando en La Rosaleda se jugaba al baloncesto

Han pasado cincuenta años, pero no han perdido la pasión por el baloncesto. Los miembros del histórico C.D Málaga aprovecharon la exposición conmemorativa de los 75 años de La Rosaleda para posar juntos media década después. Delante de una fotografía en blanco y negro, tomada en la temporada 1966-1967, se reunieron algunos de los pioneros del baloncesto en Málaga. Nombres para el recuerdo de la historia de este deporte en la ciudad.

La cita surgió casi por casualidad, cuando algunos se encontraron la imagen en la exposición que durante estos días ha estado en calle Larios. La plantilla no tenía desperdicio entonces, y tampoco ahora: Paco Ramos Llorca, Juan Rabaneda, Arturo Ruiz Meliveo, Jacinto Castillo, Fernando Corrales, Eugenio Oliver, Joaquín Gallardo 'Guachi', Antonio Espejo y Luis Baena. Al frente de todos ellos estaba Manolo Jato, el técnico que enseñó los primeros conceptos técnicos de nivel en Málaga, que tampoco se perdió la cita y que recordaba así aquellos tiempos para SUR. “Aquella fue una época fantástica porque disfrutábamos entrenando y jugando. Yo llegué con otras ideas y la verdad es que se me cayó el alma al suelo cuando vi que los partidos acababan 10-6. Había estado haciendo unos cursos en Estados Unidos con algunos entrenadores importantes y tenía algunas ideas muy actuales para la época. Los resultados no se hicieron esperar y salieron algunos internacionales como Arturo Ruiz Meliveo y Fernando Corrales”, explica Jato, leyenda viva de este deporte y que incluso llegó a entrenar al mismísimo Aíto García Reneses.

Precisamente Meliveo, estaba muy emocionado tanto por el recuentro como por el hecho de que el Málaga incluyese la foto del baloncesto en la colección histórica de los 75 años de La Rosaleda. “Algunos hemos cambiado algo más que otro, pero la verdad es que 50 años no son nada. Cuando se hizo esta fotografía teníamos 17 o 18 años, pero el baloncesto no ha cambiado en exceso. Los conceptos que Manolo Jato nos enseñó siguen vigentes hoy en día. Otra cosa son las instalaciones. Nosotros pintábamos el campo con tiza y jugábamos sobre cemento. Luego vino el parqué, las gradas y los pabellones. El baloncesto se convirtió a partir de ese momento en un fenómeno de masas y la verdad es que ha sido agradable presenciarlo”, comentaba Meliveo, que también se ha alegrado con el reciente éxito del Unicaja en la Eurocup. “Claro que me alegro. Todo lo que ha pasado en Málaga salió de aquello. Siempre te alegras por los éxitos de tus hijos, el Unicaja es parte de nosotros”. Era una época distinta,

Y una figura clave para mantener vivo la esencia de aquel baloncesto primigenio ha sido Paco Ramos Llorca, 'Ultramarinos La Malagueña', en calle San Juan, se reunían de forma periódica algunos integrantes de aquel equipo. Su trastienda se convirtió en un punto de encuentro del baloncesto de todas las épocas. “Por allí ha pasado todo el mundo, desde Trecet hasta Maljkovic, se hablaba siempre de baloncesto y del deporte. Se convirtió en un Museo”, explica Llorca, miembro de aquel histórico equipo y que ahora luce una cojera, secuela de aquella etapa.

Junto a ellos estuvieron otros jugadores que no aparecían en la foto, pero que también jugaron en el C.D. Málaga de baloncesto. Nombres también ilustres que posaron para otro foto para el recuerdo. Gente como Pablo Antón, José Luis González, Muñoz Ortega, Gino Bermúdez, Zafra, Bernardo Rodríguez, Sánchez Aranda, Juan Luis Roquero, Paniagua y José María Martín Urbano.