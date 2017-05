Fran Vázquez: "Mi idea era retirarme en el Unicaja, pero estoy contento de cómo me han ido las cosas"

Atiende la llamada de este periódico poco antes de irse a entrenar a un equipo de minibasket que tiene en Tenerife. Está realizando las prácticas del curso de entrenador de primer nivel que empezó a hacer cuando estaba en Málaga. Fran Vázquez, a sus 34 años, cree que aún le queda alguna temporada más, pero ya piensa en su futuro. Trabajar como técnico de pívots o con chavales de cantera es algo que le atrae. Hasta que llegue la hora de colgar las botas, disfruta al máximo del baloncesto en Tenerife, ciudad en la que está viviendo un año mágico, con el título de la Basketball Champions League y la clasificación para los ‘play-off’. El próximo reto es tratar de eliminar al Unicaja en cuartos.

Fichó por un club humilde como el Tenerife, pero están protagonizando una temporada histórica. ¿Se esperaba algo así?

Sinceramente no. El objetivo era intentar estar en la Copa o en los ‘play-off’, pero ganar un título europeo no lo esperaba nadie. La gente en la ciudad se ha ido enganchando poco a poco, conforme llegaban las victorias y ahora hay mucha ilusión en torno al equipo. El título europeo fue increíble. Yo lloré como si fuera el primer título. No creo que sea menos importante que otros que he logrado en mi carrera.

En su equipo todos le otorgan el papel de favorito al Unicaja ¿tan claro lo ve?

Es la realidad, ellos son los favoritos. Han ido de menos a más, han ganado la Eurocup, son cabeza de serie... Nuestro objetivo inicial es forzar el tercer partido y después ya se verá.

Sin embargo, el Tenerife es uno de los equipos que mejor ha hecho esta temporada. Ustedes también tienen sus argumentos.

Claro, nosotros nos divertimos mucho en la pista, nos pasamos bien el balón siempre buscando la mejor opción para anotar y somos un equipo duro en defensa. Nos llena de orgullo ser la mejor defensa de la ACB y sabemos que si dejamos al Unicaja en pocos puntos tendremos nuestras opciones.

¿Qué significaría para ustedes eliminar al Unicaja?

Sería lo más grande, llegar a semifinales, algo que nunca hemos hecho. Sería como la guinda a una temporada redonda. Pero la verdad es que no pensamos mucho en ello, sólo en el partido del domingo.

Háganos el ‘scouting’ de su equipo. ¿Qué compañeros destacaría?

No conocía a Doornekamp y me ha sorprendido su capacidad para anotar de tres y también Will Hanley está haciendo un gran trabajo... Pero lo bueno del equipo es que hay muchos jugadores que pueden aportar y que cada uno conoce su rol.

¿Ha seguido de cerca al Unicaja este año? ¿Cómo le ve?

He visto sus partidos siempre que he podido y además suelo hablar con Carlos Suárez de vez en cuando. Ellos están en un momento muy dulce, después de ganar el título de la Eurocup están con más confianza y llegan ganando a las eliminatorias por el título, como nosotros. Creo que los dos equipos llegamos bastante bien.

Habla de Suárez, con el que tiene una buena relación. ¿Sigue en contacto con otros jugadores?

Sí, que yo me haya marchado del Unicaja no significa que no pueda mantener las amistades. Hablo con Carlos, mantengo el contacto con Alberto Díaz, con Sánchez-Cañete, Mario Bárbara (fisioterapeuta del club).

¿Le sorprende la gran temporada de Alberto Díaz?

En absoluto. Es un trabajador nato y con trabajo los resultados siempre llegan. Me alegré mucho por él cuando logró el MVP de la Eurocup y por supuesto le felicité. Sabía que era un jugador que iba a ir a más.

¿Cómo ve a Okouo, el otro canterano del Unicaja?

Es un jugador con buenas cualidades. Muy joven, que ya está desarrollado físicamente pero que todavía tiene que coger movimientos, soltura en el tiro. Trabajar con NDong le está viniendo muy bien.

¿El hecho de haber vivido varios ‘play-off’ a las órdenes de Plaza le sirve de algo? ¿Le ha pedido información su actual entrenador?

Bueno, tengo muy buena relación con Txus Vidorreta y tanto él como sus ayudantes conocen muy bien al Unicaja. Algo hemos podido hablar, pero Plaza tiene muchos recursos. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, nuestro partido, independientemente del rival.

Su temporada a nivel individual ha sido buena, aunque en los últimos partidos está menos entonado en ataque ¿Cómo llega Fran Vázquez al ‘play-off’ ante su exequipo?

Bien, contento con mi trabajo. Después de la temporada anterior, en la que no estuve bien, necesitaba reencontrarme con mi juego y en Tenerife me han dado facilidades. Puede que en algunos partidos no anote tanto, pero trato de dar siempre lo mejor en defensa. Tengo 34 años y me siento bien, tengo otro año firmado en Tenerife, por lo que por ahora no pienso en la retirada.

Sin embargo en su día sí dijo que su idea era retirarse como jugador en Málaga.

Sí, es cierto, mi intención era quedarme ya en el Unicaja hasta el final. No pudo ser, el deporte ya sabe cómo es. Hemos tenido que cambiar de planificación, pero estoy muy contento con mi llegada al Tenerife y por cómo están saliendo las cosas. Fue salir del Unicaja, llegar a Tenerife y besar el santo.

Su final en el Unicaja fue un poco extraño. Por todos lados había rumores de que iba a fichar por el Real Madrid, pero usted siempre decía que no sabía nada, que se quería quedar en Málaga. Después el club no le planteó ninguna oferta, ¿cómo lo vivió?

Sí fue un poco raro. Tenía contrato y le dije al club que quería quedarme incluso cobrando menos. Pero son cosas que pasan.

¿Guarda algún sentimiento de malestar con el club o con las personas que tomaron esa decisión?

Ninguno. Ellos hablaron conmigo y me dijeron lo que había. Son cosas normales en el deporte. El Unicaja sigue siendo muy importante para mí.