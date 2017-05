Plaza: «No hay más vida después de esta eliminatoria»

El entrenador del Unicaja, Joan Plaza, analizó esta mañana la eliminatoria de cuartos de final que arranca el domingo ante el Iberostar Tenerife, y lo hizo con un mensaje de prudencia después de la gran temporada que ha completado el conjunto canario, campeón de la Basketball Champions League de la FIBA.

El técnico destacó el bloque sólido y que realiza un buen juego al que su equipo tendrá que superar. “Es muy buen equipo y está haciendo una temporada fantástica, no sólo porque haya ganado el título de la fiba, sino porque es la mejor defensa del campeonato y con jugadores que están un nivel de la Euroliga. Un tridente de bases muy buena, un equipo compensado y difícil de batir”, analizó.

Plaza aseguro que no espera que su equipo se relaje después de la buena temporada y recalcó, que, como mínimo debe aspirar al cuarto puesto. Vivo poca de las rentas y la historia hay que reescribirla cada día. Hemos sido cuartos por méritos propios y me gustaría también, en el peor de los casos quedar cuartos, por lo que debemos pasar esta eliminatoria. No hay más vida después de esta eliminatoria. Después de lo que hemos hecho, ese cuarto puesto sería justo y hay que corroborarlo. El equipo llega tranquilo y confiado e sus posibilidades, desprende humildad y coherencia. Jugamos dos veces contra ellos, pero en la última tenían la final a dos semanas vistas y en su casa fue difícil ganar. El primer partido será parecido a aquel encuentro primero”, recordó.

El preparador barcelonés también dio un toque a la atención malagueña, de la que dijo que espera que llene el Palacio de los Deportes el domingo, porque no entendería lo contrario. “Me preocupa de que sólo queden 200 entradas en Tenerife, es decir que habrá lleno. No entendería que aquí no se llenase. Después de la temporada que se ha hecho no entendería que los aficionados no viniesen para irse a la playa. Hemos de ser capaces de llenar el domingo y respetar al Tenerife como si jugásemos contra el Real Madrid o el Fenerbahçe, porque aquello será un horno. Esto implica un nivel de madurez de su afición porque cree en el equipo. La gente no puede esperar a la siguiente eliminatoria, porque el equipo los necesita este domingo. No sé cómo va nuestra campaña. Allí quedan 200 entradas en Tenerife, y no en Málaga”, insitió.

Respecto a la aclimatación de Christian Eyenga, el sustituto del lesionado Waczynski, el entrenador del Unicaja fue optimista, porque el jugador tiene claro a lo que ha venido. “Estamos tratando de aclimatar a Eyenga. Sabe que viene a un equipo rodado y con los roles definidos. Sabemos que tenemos que ser más constantes en el rebote y proactivos en la defensa, también de correr mejor y e intimidar mejor. Desde el primer momento hablé con él y el equipo está ayudando a integrarlo. En los entrenos no ha habido queja. Descansamos el jueves para llegar bien al partido del domingo”, dijo