El técnico da un toque de atención a Musli

El entrenador del Unicaja, Joan Plaza, dio hoy un toque de atención a Dejan Musli, que tras la lesión de tobillo que sufrió antes de la final de la Eurocup atraviesa por un pobre estado de forma.

"Espero que esté a un buen nivel, confío y lo necesito. Hay jugadores que se recuperan rápido de las lesiones, pero a otros les cuesta más. Algunos apuntan recuperación, pero luego no están al nivel. El equipo lo necesita como agua de mayo. Ha jugado casi todos los partidos de titular y hemos intentado meterlo en una buena dinámica, pero es evidente que necesitamos algo más de él. Debe dar ese paso, jugar cabreado conmigo o con el que sea, porque el equipo no puede echar mano siempre de los otros cinco o hacer pruebas. El tiempo de las probaturas se acabó. No digo que meta 20 puntos, pero que dé algo más en defensa también. Lo necesitamos sí o sí", dijo.

No es la primera vez que Plaza habla en estos términos sobre Musli, aunque quizá hoy fue más contundente. Su bajo estado de forma ha obligado a Plaza a contar con Okouo, pero también a jugar con Suárez y Brooks como pareja de pívots. Cuidado porque el final de la temporada está cerca y el rendimiento de los jugadores será clave para determinar quién continua en el equipo.