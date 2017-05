Berni asciende a la categoría de leyenda en el Carpena

Fue imposible no emocionarse. Estaba el Palacio lleno, su familia en primera fila, algunos exjugadores también presentes y el jugador con más partidos en la historia de Unicaja como protagonista. Berni Rodríguez ascendió hoy a la categoría de mito, de leyenda, igual que su dorsal número 5 cuelga ya del techo del Palacio de los Deportes, con la leyenda 1999-2012, sus años como profesional en Málaga. El Unicaja retiró este domingo el dorsal número cinco que durante tantas temporadas lució Berni Rodríguez en un emocionante acto celebrado en el descanso del partido ante el Tenerife.

Con el Palacio de los Deportes totalmente a oscuras, primero se proyectó un vídeo con imágenes del jugador desde que era pequeño. También con declaraciones de dos jugadores claves para el malagueño, Maljkovic y Scariolo, que dejaron sus mensajes para el escolta. Luego fue desplegada una enorme camiseta en el techo del pabellón con su nombre y el número cinco.

.@bernirodriguez5: "Vivía en Los Guindos, vivía en la calle de al lado, y ahora, casi 30 años después, estamos aquí"pic.twitter.com/SQEgrNTyyV — Liga Endesa (@LigaEndesa) 21 de mayo de 2017

El Carpena recibió a Berni con una ovación y al jugador se le puso un nudo en la garganta. "Tengo poco tiempo y no me van a salir las palabras. Estaba viendo las imágenes tan bonitas. Estaba viendo la de Los Guindos, porque yo vengo de Los Guindos. Con esto quiero deciros que imaginaos lo que significa para mí ver mi camiseta aquí. He vivido allí, porque vivía al lado y mi padre me llevaba. No quería dejar escapar la ocasión para agradecer el apoyo de Unicaja al baloncesto malagueño. También a todos los compañeros y entrenadores", afirmó con la voz entrecortada. No se olvidó Berni de las primeras generaciones del Unicaja y de una persona muy importante en su carrera y en su vida, su padre Bernardo Rodríguez. "Antes ha habido gente que ha puesto los cimientos de todo esto, los antiguos los llama mi padre. Gracias a ellos por empujar por esto. Quiero dar las gracias a mis compañeros, mi familia, mis amigos y a todos por quererme tengo. Papá, cogí el cinco por ti. Esa camiseta también es tuya", declaró en un acto muy bonito.

Germán Gabriel y Carlos Jiménez le dieron una camiseta enmarcada y el presidente del Unicaja, Eduardo García, también quiso formar parte del homenaje con una placa con su dorsal. Berni, desde hoy, ya es eterno en el Carpena. El eterno capitán que surgió de Los Guindos.

Vídeo del homenaje a Berni