Plaza: "Tenemos que ir a Tenerife el viernes como si hubiéramos perdido"

Primer partido y primera victoria para el Unicaja en estas eliminatorias por el título. El conjunto malagueño sumó su primer triunfo ante el Tenerife en un encuentro complicado, en el que el rival hizo un buen trabajo, pero que los locales se terminaron llevando con relativa facilidad en la recta final. Plaza se mostró muy satisfecho con sus jugadores y dijo que la victoria era merecida. "Hemos ganado tres cuartos, nuestro trabajo en el rebote ha sido fundamental y hemos merecido ganar. Pero ahí se acaba todo. Sabemos lo que significa una serie a tres partidos y tenemos que ir al viernes a Tenerife como si hubiéramos perdido hoy", dijo . El técnico aseguró que el pabellón rival "será una olla a presión y que ellos irán al límite en todo"

El entrenador del equipo malagueño se mostró satisfecho con el equilibrio en el juego de su equipo: "Hemos igualado el nivel de intensidad defensiva del Tenerife y en ataque no hemos dependido de los triples, hemos jugado más interior. Por ahí hemos tenido muchos más tiros libres que el rival", dijo.

Cuestionado por el buen partido de Eyenga, Plaza aseguró que el jugador ha entendido desde el principio lo que le puede dar al equipo. "No espero que rinda siempre así. Nos ha dotado de mucha actividad, es un jugador distinto de Waczynski, tenemos que esperar cosas distintas. No nos puede quizás solucionar muchos tiros, hay cosas que no las debe hacer, pero tiene las ideas claras.", comentó.