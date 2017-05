El Tenerife pone el foco en los árbitros de la eliminatoria ante el Unicaja

Cuando el entrenador del Tenerife, Txus Vidorreta, atendió a las preguntas de los periodistas tras la derrota de su equipo en Málaga, el técnico no pudo ocultar su enfado: «Me cabrea esa pregunta, la primera pregunta debería ser si es normal que en un partido de ‘play-off’ acabemos 30 a 13 en tiros libres. No lo tengo que decir yo, hay que defender nuestra casa», dijo. Desde ese mismo momento, el preparador bilbaíno, elegido mejor técnico del año en la ACB, empezó a poner el foco del segundo partido en la actuación arbitral.

El trío encargado de dirigir el partido esta noche (Peruga, Bultó y Oyon) está en el centro de todas las miradas después de que el Tenerife, por medio de su entrenador, sus jugadores e incluso algunos directivos se hayan quejado públicamente de la falta de equilibrio que ellos detectaron en el primer partido. El argentino Richotti lo expresaba así esta semana:«Nos genera cierta sensación de impotencia y frustración. No sabemos lo que tenemos que hacer para obtener la igualdad de criterios de los árbitros. Es algo que nos molesta aunque tenemos que intentar que no nos influya para poder seguir haciendo nuestro juego».

Las críticas del conjunto tinerfeño van centradas sobre todo en las faltas señaladas y no sólo en el primer partido de ‘play-off’. «No podemos competir contra un equipo que tiene mejor plantilla que nosotros si en los dos últimos partidos ellos tiran 53 tiros libres y nosotros 20. Bueno, tenemos una fórmula y es meter 15 o 16 triples, que es la única fórmula de compensarlo, pero eso no se hace todos los días», comentó ayer Vidorreta en la previa del partido. El técnico no dudó en detallar algunas decisiones claves de los árbitros en el partido de Málaga que, a su juicio, decantaron el partido. «Estábamos tres abajo, tiramos un triple en una jugada de pizarra de White en la que estaba sólo y no entró; inmediatamente después le cobraron la cuarta falta, en una situación que no es falta y que además él no tiene que hacer porque tendría que ir protegerse y no ir al robo. Esa jugada es clave, como después lo es la falta que le pitan a Doornekamp. que la dan dos tiros a Nedovic, después de una canasta en pasos de Eyenga. Esa falta, en una penetración de Nedovic, no es en absoluto y ya nos ponemos siete abajo», explicó ayer el técnico del Tenerife en rueda de prensa.

Disgusto del presidente

La comparecencia del técnico se centró en gran parte en el asunto arbitral: «Estamos con ganas de seguir compitiendo, pero con un punto de frustración con la situación que se está generando. Lo que hay que hacer es comentar los datos y los hechos objetivos».

También quiso pronunciarse sobre el arbitraje el presidente de la entidad tinerfeña, Félix Hernández, que habló en la emisora local Radio El Día: «Estamos bastante disgustados, puesto que no es normal que en un partido unos tiren 30 tiros libres y los otros 13. Hay mucha diferencia. Eso se nota y condiciona mucho el resultado. En Málaga el equilibrio no estuvo en el arbitraje».