Plaza: "No entiendo que se permita presionar a los árbitros"

Estaba molesto Joan Plaza por cómo había transcurrido el partido en Tenerife. Por la derrota de su equipo, sí, pero también por cómo los árbitros salieron condicionados al encuentro. Desde Tenerife, durante toda la semana se ha hecho campaña sobre el "desequilibrio" arbitral en el primer partido. Desde su entrenador Txus Vidorreta, hasta su presidente o algunos de sus jugadores hablaron de lo mal que lo hicieron los colegiados en Málaga. Pero el técnico del Unicaja estuvo elegante, no entró en la polémica y lo primero que hizo fue admitir que el Tenerife fue justo vencedor. Algo que su colega no hizo en el partido de Málaga. Plaza reiteró que el Unicaja no perdió este viernes por los árbitros, pero dejó claro que sí estuvieron condicionados.

"Hay que felicitar al Tenerife, han merecido la victoria. Nosotros no hemos empezado lo suficientemente tensos, ellos han puesto más energía en los dos primeros cuartos y han puesto más físico y contacto y eso ha marcado el blanco y negro que ha sido el partido entre la primera parte y la segunda", dijo el técnico catalán. "Uno no pierde ni gana por los tiros libres, sino porque los genera. Hoy hemos estado horribles en los porcentajes de dos, hemos pasado mal el balón respecto a anteriores días, hemos tenido diez pérdidas en la primera parte y cuatros en la segunda... En ese blanco y negro que ha sido el partido, Tenerife ha merecido la victoria", destacó.

Fue cuestionado Plaza por los árbitros y las protestas del Tenerife: "Me entristece que la gente proteste y consiga lo que quiere, faltas, pasos, que se rearbitre... Eso codiciona no sólo en esta cancha, en todas, pero no voy a entrar en esto. Lo de la presión es algo que no entiendo que se permita y que los árbitros lo tengan que soportar. Es cierto que los árbitros puedan estar condicionados, pero hemos perdido por nuestra culpa. Se tolera esa presión y los árbitros son humanos".

El entrenador espera el mejor ambiente en el Carpena este domingo a las 21.30 horas. "El publico del Carpena nos ayudará a ganar el partido desde el minuto uno, hemos competido hasta el final. ¿Qué equipos han perdido por menos diferencia en este segundo partido? Nosotros. Compitiendo hasta el último minuto y medio", afirmó.

También fue cuestionado Txus Vidorreta sobre los árbitros y las quejas de Plaza: "Joan tiene todo el derecho del mundo a decir lo que tenga que decir y no seré yo quien lo cuestione. En esta eliminatoria estamos siendo mejores, está la cosa más cerca del 0-2 que del 2-0 y vamos a ir a Málaga a hacer nuestro mejor partido, sin condiciones externas, más allá de las cosas que hayamos comentado los dos. El 1-1 es hasta cierto punto justo y creo que todos hacemos nuestro trabajo, no tenemos que estar más o menos tristes en función de lo que digan los demás, siempre que se mantenga una línea de respeto, y todos la mantenemos".