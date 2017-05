Semifinales o vacaciones para el Unicaja

El Unicaja y el Tenerife vivirán esta noche el último capítulo de la serie de cuartos de final que están protagonizando ambos conjuntos. Ya no hay más margen para sorpresas, experimentos tácticos o guerra psicológica. El equipo que gane hoy (21.30 horas, dial 55 de Movistar+) logrará una merecida plaza en las semifinales de la Liga Endesa y el que pierda se irá de vacaciones con la miel en los labios.

El conjunto malagueño se ganó en la recta final de la temporada regular jugar en casa este partido definitivo. Acabó cuarto, terminó como cabeza de serie y ahora será el Palacio el que decida. Aunque el escenario ideal hubiera sido sentenciar la eliminatoria en Tenerife, tener la bola de partido en casa, ante tu público, no es mala opción. El ambiente en el Carpena volverá a ser fundamental, propio de las grandes noches, aunque el día y la hora no ayudan especialmente. No habrá lleno (ayer quedaban a la venta más de 1.500 entradas) pero se espera que acudan todos los abonados y que la entrada esté próxima a los 8.000 espectadores, para generar mucha presión al rival desde el primer minuto.

Por lo visto en los dos primeros partidos, el duelo de hoy se decidirá en detalles y será difícil que un equipo logre abrir brecha en el marcador. El Unicaja fue mejor en Málaga, mientras que el Tenerife dominó en su pista, pese a que el técnico rival Txus Vidorreta, tenga muy claro que su equipo está siendo mejor. «En esta eliminatoria estamos siendo mejores, está la cosa más cerca del 0-2 que del 2-0 y vamos a ir a Málaga a hacer nuestro mejor partido», dijo el viernes. Para el equipo local estas declaraciones, así como la presión que el Tenerife ha puesto sobre los árbitros –Martín Bertrán, Pérez Pérez y Manuel pitan– , tienen que ser un incentivo. No merece el conjunto malagueño y su afición despedir esta temporada histórica con una derrota en cuartos en casa, aunque eso hay que demostrarlo en la cancha. El conjunto insular ha demostrado por qué es el mejor equipo en defensa de la liga española. Maniató al Unicaja en el segundo partido y no le dejó jugar cómodo. También es cierto que los de Plaza salieron a jugar en Tenerife con una marcha menos, algo que no se podrán permitir esta noche.

Llega el momento decisivo. El Tenerife lleva 32 años sin ganar en Málaga, desde 1985 en un encuentro entre el Caja de Ronda y el Lucky Canarias. No es buena noche hoy para romper esa estadística. El Unicaja tiene argumentos de sobra para pasar a las semifinales, pero eso requiere que todos los jugadores asuman su responsabilidad y que la concentración sea máxima durante todo el choque.