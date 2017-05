Plaza: «Tengo un grupo capaz de darnos más alegrías»

El Unicaja ya está en las semifinales de la Liga Endesa y se medirá al Real Madrid desde el próximo miércoles. Será un cruce muy difícil contra uno de los mejores equipos de Europa, pero el técnico del cuadro malagueño tiene claro que el conjunto malagueño tiene sus opciones." Tengo un grupo humano capaz de darnos más alegrías. Eso te pasa pocas veces, tener un grupo así. Es cuestión de ir a Madrid y ser valientes, no hay compromisos y sí deseo de seguir creciendo. Si esto nos permite toserle al Madrid, pues sería bonito", afirmó.

Relató Plaza que no ha visto ninguno de los partidos del conjunto de Laso en estos play-off porque no quería pensar en algo que no fuera el Tenerife. "No he visto ningún partido del Madrid ante Andorra y ni los he grabado, no quería pensar ya en eliminar al Tenerife. No quiero pensar en nada más. Hoy nos toca disfrutar, mañana ya soñaremos. Nos gustaría mejorar la temporada, ¿podremos hacerlo?Ya lo pensaremos". dijo.

Plaza no ocultó su felicidad con el pase a semifinales. "Estamos muy contentos de estar en semifinales, nos lo merecemos, no sólo por estos tres partidos, sino por lo que llevamos arrastrados desde hace meses. Hoy el Tenerife no ha ganado ningún cuarto, nosotros tres, hemos hecho un gran sacrificio atrás y hemos tenido un gran porcentaje en tiros libres, eso significa que estamos estables"

Plaza dijo que se siente "orgulloso" de su equipo. "Quizás ahora somos la mejor defensa del play-off. Este partido requería quizás menos elasticidad, pero competir por cada balón. El equipo ha entendido a qué debíamos jugar y la balanza ha caído de nuestro lado", declaró.