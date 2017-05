Nedovic, baja en el entrenamiento y Omic tiene un golpe en la tibia

"Esta mañana, a las ocho, cuando el 'fisio' Mario Bárbara me ha mandado varios mensajes sobre la plantilla, casi me echo a llorar. Vamos a tener que jugar los entrenadores...". Plaza se lamentaba esta mañana del mal estado en el que afrontarán varios de sus jugadores el partido de mañana ante el Real Madrid (20.30 horas).

" Es difícil dar la sorpresa si no estamos todos sanos. Nedovic no va a entrenarse hoy. Musli ayer no se entrenó por fiebre, Brooks no entrenó ayer y además hoy también está con fiebre, su mujer está con gripe. Omic tiene una inflamación en la tibia... Pero sin excusas, si tiene que jugar Viny Okouo de base, lo hará. Estamos en 'playoff', hay que apretar los dientes", explicaba el entrenador.

El caso más preocupante es el de Nedovic, que se hizo daño en un tobillo en el último partido ante el Tenerife. Este martes no ha trabajado con sus compañeros por precaución, pero todo apunta a que jugará mañana. Igual que Omic, que tiene un golpe en la tibia, pero también se espera que juegue. Musli ya se encontraba hoy sin fiebre y Brooks está mejor del tobillo, pero también tenía esta mañana algo de fiebre.