Plaza: "La idea es llegar al último cuarto del último partido con opciones"

El Unicaja viaja este martes a Madrid para afrontar desde mañana la serie de semifinales ante el Real Madrid, al mejor de cinco partidos, que determinará qué equipo jugará la final de la Liga Endesa. El entrenador del equipo malagueño, Joan Plaza, analizó hoy la eliminatoria antes de partir de viaje: "Afrontamos las semifinales con prudencia, ante un equipo que es campeón de la Liga regular tanto en la ACB como en la Euroliga. Nosotros llegamos en una gran dinámica, ganando muchos partidos en los últimos meses, aunque preocupados por el estado físico de algunos jugadores", dijo Plaza, en referencia a los problemas de tobillo de Nedovic o a un golpe en la tibia que tiene Omic.

No cree Plaza que el Madrid llegue menos fino, tras sus disputados cuartos de final ante el Andorra. "El Madrid se prepara para ganar la Liga. Con todo el respeto al Andorra, su preparacion y mentalidad es llegar bien a la final. No digo que jugaran por debajo de su nivel, pero es probable que las cargas físicas estén preparadas para llegar a tope a la final", asegura el técnico. "Nosotros no tenemos que desvirtuarnos, cuando juegas con los grandes te ajustas tanto al rival que dejas de ser tú mismo. Cada pérdida, cada mal tiro nuestro, va ser un puñal, hay que estar muy despierto y estar al máximo nivel, tanto física como mentalmente", dice.

Plaza considera que es un error obsesionarse con Llull, actualmente uno de los jugadores más determinantes de Europa, porque el Madrid "es mucho más". "Tenemos que tener una gran responsabilidad individual en defensa, cualquier ayuda va a abir un agujero por otro lado. Saber leer el partido será fundamental, pero también ser valientes, tratar de arañar un partido allí. La dinámica de los últimos meses hace que nos atrevamos a competir con ellos de tú a tú, hacerlo sin miedio. Convencidos de que podemos plantarles cara"

Recordó Plaza la disputada semifinal ante el Real Madrid de 2013 y se planteó como objetivo dar un paso más. "La idea es llegar al último cuarto del último partido con opciones y que la gente esté orgullosa de nosotros. Eso hablaría bien de nuestra perseverancia, aunque ganar por 0-3 no estaría mal", bromeó. "Siempre queda alguna sorpresa bajo la almohada, hemos hecho un gran trabajo ante Tenerife, pero no hemos hecho partidos excelentes, tenemos margen de mejora. Creo que podemos hacerlo mejor y la lástima es que la temporada acabe ahora".