Suárez y Díez, dos exmadridistas en un gran momento

Son madrileños y exmadridistas. Saben lo que es ganar títulos con la camiseta del Real Madrid y, desde este año, también con el Unicaja. Ahora se medirán en un duelo a cara de perro ante su exequipo y lo hacen en un gran momento de forma. Carlos Suárez y Dani Díez llegaron al Unicaja procedentes del Real Madrid buscando un paso más en su carrera. El primero salió del conjunto blanco en 2013, después de tres temporadas allí y en Málaga ha vuelto a sentirse importante. El segundo no llegó a consolidarse en el equipo de la capital y en el verano de 2015, tras su cesión en el Gipuzkoa Basket, recaló en el club de LosGuindos.

Dani Díez, en un gesto de alegría el pasado domingo. / Salvador Salas

Ya no quedan muchos compañeros de su época en el Madrid (Llull, Carroll, Reyes...), pero desde mañana no habrá amigos en la pista. «El jefe (en referencia a Plaza) dijo que si pasábamos a semifinales podíamos soñar, yo creo que este equipo ha ido de menos a más y tenemos ganas de jugar ya contra el Madrid. Es el mejor equipo de Europa, pero vamos a pelearles», asegura Dani Díez. El alero está en uno de sus mejores momentos profesionales; su primera parte de la temporada no fue buena, pero desde la final de la Eurocup su rendimiento se ha multiplicado. Tiene más confianza en su tiro de tres y además su labor en el rebote es fundamental, especialmente en ataque, permitiendo muchas segundas oportunidades a su equipo.

Protagonismo absoluto local en los ‘play-off’ El factor cancha vale su peso en oro, pero en estos ‘play-off’ que se están viviendo esta temporada más que nunca. Los 12 partidos que se han jugado hasta ahora en los cuartos de final han sido triunfos de los equipos locales, algo que no había pasado nunca en la historia de la ACB. Contra eso tendrá que luchar el Unicaja en estas semifinales, obligado a ganar al menos un partido en Madrid si quiere plantarse en la final de la competición española. No lo tendrá fácil, porque el equipo malagueño no gana a domicilio al Madrid desde la temporada 2012-2013, cuando se impuso en el Top-16 de la Euroliga por 74 a 77. Carlos Suárez anotó tres puntos en aquel partido, pero en las filas del Real Madrid.

Tras la machada

En el tercer partido ante el Tenerife terminó con 12 puntos y cuatro rebotes, algunos de ellos en momentos clave. «Tenía muchas ganar de jugar bien, estoy muy contento del momento que estoy viviendo; somos muy felices y queremos más. Eliminar al Madrid sería una machada muy importante y vamos a por ello», declara. Con el Madrid ganó sus primeros títulos (Supercopa y Copa del Rey), pero con el Unicaja ha logrado levantar la Eurocup y quiere seguir sumando títulos.

Núcleo nacional

Si Díez está siendo importante, Suárez es uno de los pesos pesados del equipo, tanto dentro como fuera de la pista. Lo ha sido todo el año, pero en los cuartos de final ante el Tenerife se ha destapado promediando más de 15 puntos de valoración por partido. Conoce muy bien al Madrid y la exigencia que hay en el equipo de Laso. «Es el mejor equipo de los últimos cinco años, lo ha ganado todo, digamos que es un reto muy importante para nosotros, pero tenemos que ir sin miedo, va a ser un reto para nosotros y sabemos que va a ser difícil pero vamos a salir sin complejos», mantiene el de Aranjuez. Suárez también ganó títulos a las órdenes de Laso, pero fue perdiendo protagonismo en el equipo. Fichó por el Unicaja para sentirse de nuevo importante en un equipo aspirante a títulos y esta temporada por fin ha logrado engordar su palmarés personal. «Hemos demostrado que podemos ganarles, lo hicimos aquí en casa. Tenemos que ir paso a paso y salir a por todas en cada partido», afirma.

Junto con Alberto Díaz, Suárez y Díez forman el núcleo nacional del Unicaja, un bloque que ha demostrado ser fundamental cuando llegan los momentos importantes. Como unas semifinales de la ACB.