Nedovic firma su renovación con el Unicaja por dos temporadas

Los aficionados del Unicaja podrán seguir disfrutando del talento y el buen baloncesto de Nemanja Nedovic. El serbio y el club cerraron las negociaciones para su renovación y el jugador ya ha firmado su nuevo compromiso por dos temporadas.

El acuerdo entre las partes se daba por hecho desde hace semanas, pero quedaba formalizarlo y así se ha hecho, tal y como explicaron a SUR fuentes de la negociación y publica hoy el portal ‘Eurohoops’. Nedovic ha firmado un documento nuevo, pues hay que recordar que renovó el pasado verano y tenía contrato por una temporada más.

Las cantidades que recoge el acuerdo hacían preciso empezar desde cero, pues Nedovic, la gran referencia del Unicaja, se ha revalorizado y el club ha tenido que hacer un esfuerzo enorme para convencerlo de que continúe en Málaga. El serbio se convertirá en el mejor pagado de la plantilla, por encima incluso de Joan Plaza, que hasta ahora tenía el contrato más alto.

El salto de calidad dado por el jugador en el tramo final de la pasada temporada, en la que firmó unos números sobresalientes, y la continuidad que ha tenido esta campaña, a pesar de varias lesiones que ha sufrido, es lo que ha llevado al Unicaja a moverse con rapidez para adelantarse a los diferentes equipos que se habían interesado en su fichaje. Conviene apuntar también que Nedovic no ha puesto ningún problema para prolongar su estancia en Málaga, donde ha rendido al mejor nivel de su carrera deportiva. El escolta no sólo se siente valorado por el club, sino que se siente respaldado por la afición, y, algo muy importante, tanto él como su pareja sentimental están encantados en Málaga en su residencia de Benalmádena. Nedovic acabó la fase regular como el octavo máximo anotador de la Liga, con 14 puntos, y el décimo en asistencias con 4 por partido.

Con el contrato ya firmado, ahora sólo falta que el club lo haga oficial. Como ya se informó hace un mes, la idea del Unicaja es llevar todos estos asuntos de renovaciones con discreción para evitar que los jugadores pierdan el foco de la competición, algo que de momento, por suerte, no está pasando. Es previsible que, resuelto el caso de Nedovic, como ya sucedió con Jeff Brooks, llegue algún acuerdo más, como es el caso de la negociación con Dani Díez, que también está perfilada por dos temporadas. En el caso de Carlos Suárez, las conversaciones para que continúen en Málaga están abiertas.

Entre algodones

Nedovic tiene que ser un hombre clave para el Unicaja en las semifinales que empiezan hoy. Es el termómetro del equipo y cuando el escolta está acertado, el conjunto malagueño tiene muchas opciones de ganar. La gran duda que surge respecto al serbio en estas semifinales es su estado físico. Esta semana no se ha podido entrenar con sus compañeros por sus molestias en el tobillo ocasionadas en el tercer partido ante el Tenerife.

El jugador no ocultaba ayer su malestar por esta situación y por que le señalaran una técnica por ‘flopping’ (simular una falta) en la acción en la que cayó sobre White tras lanzar un triple y se dobló el tobillo. «No estoy bien, todavía me duele», confesaba ayer el jugador. «Llevo dos días sin poder entrenar por esa jugada en la que me pitan ‘flopping’...», resaltaba el ‘16’ del Unicaja. Aún así, nadie duda de que el jugador estará hoy en la pista ante el Real Madrid.