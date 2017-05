Plaza:«No sería inmerecido que ganásemos aquí el viernes»

Perdió el Unicaja su primer partido ante el Real Madrid, pero llegó a los últimos minutos con opciones de ganar, algo que siempre defendió Joan Plaza. El entrenador del conjunto malagueño se mostró satisfecho del trabajo de sus jugadores, pese al resultado final: «. Cuando vienes aquí, vienes a ganar. Hay que competir, llegar vivo al final del partido. Muchas de esas premisas las hemos cumplido. Hemos tenido algunos errores en el rebote, pero hemos sido capaces de ajustar esto. Hemos tenido un mal porcentaje en tiros de dos, fallando algunas cosas sencillas. No hemos sacado partida de esas jugadas y en partidos tan ajustados, nuestro peor porcentaje ha marcado la diferencia», declaró. «Aún así, hemos sido capaces de llegar muy cerca en el marcador al final y el factor Llull ha sido determinante. Es el talento puro en forma de jugador y ante eso no puedes decir nada», dijo. Plaza quiso dejar un mensaje optimista cara al partido de mañana: «El viernes queremos plantarnos mejor y ganar y por lo que hemos visto hoy no sería inmerecido ganar aquí», afirmó.

Insistió el técnico catalán en que no todo el Madrid es Llull: «No creo que el Madrid sea sólo Llull, a pesar de los 28 puntos de hoy, hemos de hacer una defensa más generosa con los demás. No hay que centrar la eliminatoria en él, aunque igual me equivoco», dijo.

Plaza reiteró que la clave de la derrota de su equipo estuvo en el menor acierto en los lanzamientos de dos: «La cantidad de tiros no ha sido muy distinta con respecto al Real Madrid, pero sí ha sido determinante el estar flojo en tiros de dos. Hemos fallado cosas cómodas. Si mejoramos nuestro porcentaje, tendremos opciones».