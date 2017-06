Ignacio Rosa estará en el Mundial sub-19

La Federación Española de Baloncesto ha hecho pública hoy una lista de 15 jugadores para el Mundial sub-19 que se celebrará en El Cairo, Egipto, del 1 al 9 de julio.

Destacan en esta lista la presencia de Aleix Font e Ignacio Rosa, dos de los referentes de España en el último Europeo sub-18, disputado en diciembre, además del regreso de Eric Vila y Joshua Tomaic, quienes no pudieron participar en ese torneo ya que la temporada de la NCAA ya había comenzado. En el caso de Ignacio Rosa, es su primera convocatoria en esta categoría en una temporada en la que está siendo especial para él. El alero gaditano, que ha acabado su etapa júnior, fue el máximo anotador del pasado Campeonato de España y tuvo la oportunidad de debutar en la Liga ACB con el Unicaja en la última jornada de la fase regular ante el Real Betis Energía Plus. A las órdenes de Paco Aurioles en el Rincón Fertilidad, Rosa disputó la final del torneo que organizó la Euroliga en Coín, el Adidas Next Generation, en la que el equipo malagueño cayó ante el Real Madrid.

También repetirán presencia respecto al último Europeo, donde España quedó quinta, Pol Figueras, Dani García, Álvaro Sanz, Ignacio Ballespín, Víctor Moreno, Màxim Esteban y Bernat Vanaclocha.

Completan la convocatoria Pol Molins, Acoydan McCarthy, Joan Ferran Bernácer y Osas Ehigiator, todos ellos nacidos en 1999.

De los 15 jugadores que conforman la selección para el Mundial Sub19, seis ya saben lo que es jugar en la Liga Endesa: Figueras, Sanz, Moreno, Bernácer, Vila y Rosa.