Llull le ganó el duelo a Nedovic

Quedó la sensación de que el Unicaja podía haber sacado un premio mayor a su primera visita a la cancha del Real Madrid. Se defendió bien, aunque se cometieron algunas pérdidas que el Madrid aprovechó muy bien y faltó algo de acierto en ataque. Por sólo algunos detalles el conjunto local fue mejor y se llevó el primer triunfo. Sólo Llull desequilibró el partido. Fue el factor diferencial para el equipo de Laso con sus 28 puntos, 5 rebotes y seis asistencias.

Por momentos, el jugador de Mahón estuvo imparable. Demostró por qué ha sido nombrado el mejor jugador de la Liga regular en la ACB y también en la Euroliga. Pocos jugadores le pueden toser en Europa actualmente al base del Real Madrid. Los jugadores del Unicaja admitían esa capacidad de Llull para romper el partido. «Tiene ese estado de gracia... Ha hecho un tiro en el que el balón empezó a andar por el tablero y entró», se lamentaba tras el partido Carlos Suárez.

El Unicaja no quiere centrar la eliminatoria en frenar a Llull, pero ayer por momentos el encuentro pareció un duelo entre Llull y Nedovic, las estrellas de ambos equipos y los que guiaron a sus compañeros en la anotación. El serbio, que ha llegado a estas semifinales renqueante por sus problemas de tobillo, volvió ayer a ser el mejor del cuadro malagueño. Sus penetraciones y sus triples fueron un balón de oxígeno para el Unicaja y el escolta terminó con 18 puntos en 23 minutos (Llull jugó 36 minutos).

La labor de desgaste de Lafayette, pero especialmente de Alberto Díaz, sobre Llull no fue suficiente. El jugador internacional hizo uno de sus mejores partidos de la temporada para sentenciar el encuentro. Con el triunfo de ayer, el Real Madrid ya ha derrotado al Unicaja en las últimas once ocasiones que el equipo malagueño ha visitado Madrid (no gana allí desde la temporada regular 2008-2009). Mañana, a las 20.30 horas, habrá una nueva oportunidad para romper esta estadística.