Pablo López anima al Unicaja con una versión instrumental del himno

El Unicaja perdió su primer combate ante el Real Madrid en los 'play-off' tras un intenso partido en el que los jugadores de Joan Plaza pudieron llevarse la victoria. Ambos equipos vuelven a verse las caras este viernes así que no hay tiempo para las lamentaciones y sí en buscar el empate.

Muchos son los aficionados que están mostrando su apoyo a los 'cajistas' y entre ellos no ha faltado el malagueño Pablo López, autor del himno 'Tu bandera' que cada jornada canta el público en el Martín Carpena. Así, el joven músico malagueño ha compartido un tuit en el que aparece (aunque apenas se le ve el rostro) vestido con la camiseta verde del Unicaja acompañado de la frase "¿Si es que no se peude intentar componer recién salido de entrenar, no Unicaja?" El comentario en Twitter va acompañado de un vídeo en el que se ve al compositor al piano, tocando una versión instrumental del cántico con el que se anima a los jugadores en casa en cada partido.