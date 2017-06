El Unicaja es vapuleado por el Real Madrid (101-72)

Si en el primer partido de la semifinal fue Llull, esta vez fue Jaycee Carroll. El Unicaja sufrió una contundente derrota en el segundo duelo contra el Real Madrid (101-72) y este domingo está obligado a ganar para evitar quedar eliminado. Al contrario que en el encuentro del miércoles, el equipo malagueño no tuvo opciones en ningún momento y lo peor es que las perdió cuando en el segundo Carroll anotó 21 puntos, para un total de 29. La exhibición del escolta mormón hundió al Unicaja, que llegó al descanso perdiendo por 24 puntos y ya no pudo recuperarse.

La presencia d Alberto Díaz evidenció que Plaza asumió el equívoco del primer partido en su apuesta por Lafayette como solución para frenar a Lull. Sin embargo, nada cambió, porque ni el malagueño, ni luego Fogg pudieron detener al escolta del Real Madrid que a los seis minutos había anotado ocho puntos, más de la mitad de los que sumaba su equipo (14-14). El Unicaja, a pesar de esto, se mantuvo en el partido dominando el rebote y aprovechando los tiros libres. Por la tendencia que llevaba el partido parecía claro que el planteamiento del Unicaja no era defensivo, sino tratar de entablar un mano a mano con su rival. Sin embargo, en cuanto empezaron a moverse los banquillos, el conjunto blanco impuso su calidad. Taylor, Doncic y Hunter anotaron las últimas canastas del Madrid en el primer cuarto que se cerró con 27-23.

El Unicaja echaba en falta a Nedovic, que estaba a otra cosa, y el arranque del segundo acentuó esta peligrosa deriva para el Unicaja. Dos pérdidas seguidas dieron once puntos de renta al Madrid (34-23) y Plaza tuvo que parar el partido. Sin Llull, pero con Doncic y Carroll en la pista, el Madrid jugó mejor, moviendo bien el balón y con el escolta empezando con su recital desde la línea de tres puntos. Como el Unicaja no se parecía ni de lejos al del primer partido en el plano defensivo, el revolcón fue tremendo. Carroll, que esta vez no tenía que soportar la pagajosa defensa Eyenga, anotó seis triples y un total de 21 puntos en una exhibición terrible para los intereses malagueños. El Unicaja , que sólo fue capaz de anotar diez, se fue al vestuario con la sensación de que ya había perdido, y la verdad es que por el marcador y las sensaciones así lo parecía (57-33).

ficha técnica 101 Real Madrid Randolph (11), Rudy, Maciulis (5), Ayón (8) y Llull (13) -equipo inicial-, Doncic (11), Reyes (5), Nocioni (2), Carroll (29), Hunter (6), Draper (2) y Taylor (9).

72 Unicaja Díaz (3), Díez (5), Smith (9), Lafayette (10), y Omic (4) -equipo inicial-, Okouo (2), Brooks (6), Nedovic (4), Eyenga (4), Suárez (4), Fogg (12) y Musli (9). árbitros Emilio Pérez, Benjamín Jiménez y Jordi Aliaga. Sin eliminados. incidencias Segundo partido del playoff de semifinales de la Liga Endesa disputado en el Palacio de Deportes de Madrid (Wizink center) ante 9.407 espectadores. Serge Ibaka, jugador de Toronto Raptors en la NBA y exjugador del Real Madrid, y Facundo Campazzo, cedido por el Madrid esta temporada en el UCAM Murcia, asistieron al partido.

Seguramente no lo tenía previsto, pero al entrenador del Unicaja no le quedaba más remedio que echar mano de todos sus recursos para tratar de despertar a su equipo, así que volvió a tirar de Lafayette. El base logró un par de canastas y luego nada más. La diferencia de intensidad entre los dos equipos era enorme, y eso no hablaba bien del Unicaja, que a pesar de ir perdiendo por 23 puntos (60-37) no hacía por volver al partido. Pareció derrumbarse el equipo malagueño ante el recital y el enorme acierto de su rival. Bajó los brazos y entonces llegó ya el desastre. La ventaja del Madrid alcanzó los 32 puntos (71-39). No hizo falta que anotase Llull, tampoco que Carroll insistiese con los triples, porque el Unicaja se había hundido. Lo peor de todo es que el equipo blanco defendía como lo debía estar haciendo el malagueño y así se cerró el tercer cuarto (79-49).

El último cuarto, por desgracia, fue un añadido y la única duda estaba en saber cuántos puntos lograría anotar el Madrid. Smith y Lafayette trataron de maquillar un marcador bochornoso. Plaza entendió que el pescado estaba vendido, así que lo que hizo fue tratar de rehabilitar a algunos de sus jugadores pensando ya en el partido de mañana. Minutos para Musli, minutos para Fogg, también para Lafayette y a esperar el final de un partido que quedó resuelto en el segundo cuarto cuando Carroll vio la canasta malagueña como una piscina de grande.