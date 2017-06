Nedovic:«Me voy a quedar; sentirse querido e importante no tiene precio»

El otro nombre propio del día fue Nedovic, que volvió a ser el máximo anotador del Unicaja y que confirmó de su propia boca que se quedará en Málaga al menos la próxima temporada. «Yo me quiero quedar y me voy a quedar. Me siento valorado aquí y fue algo muy importante en mi decisión, por supuesto el hecho de jugar la Euroliga otra vez. Cuando ganamos la Eurocup, sentí que no había hecho mi trabajo aquí. Sentí que podía dar más a Málaga y a la afición, especialmente en la Euroliga. Sentirse querido e importante como me siento yo aquí no tiene precio. Por eso no fue una decisión difícil», dijo el jugador tras el partido.

El escolta ya ha firmado su nuevo contrato con el Unicaja y sólo está a la espera de que se haga oficial esta semana, previsiblemente mañana. El serbio quiere más y espera que la próxima temporada sea mejor: «Este año he hecho un buen baloncesto, con margen de mejora, y algunos equipos lo han notado. Pero desde que ganamos la Eurocup, el Unicaja y Málaga siempre fueron mi primera opción. Cuando lo celebramos con los aficionados y llegué al aeropuerto y vi a la gente, decidí que quería quedarme un año más. Me gustaría jugar la Final Four de Belgrado; sé que es difícil, pero no imposible». El escolta ha tenido muchos problemas físicos durante la campaña e incluso se está planteando no acudir con la selección serbia en verano. «Me costó mucho el verano pasado después de una temporada larga en la que sólo tuve diez días de descanso. Este año he tenido bastantes lesiones diferentes, y hoy jugué al 50 % y estoy triste. Voy a pensar muy bien qué es lo mejor para mi carrera y para mi futuro, por supuesto contando con los médicos del Unicaja y la selección. Veremos si con descansar un mes es suficiente para jugar el Europeo y la próxima temporada con el Unicaja», declaró.

Nedovic se queda, pero ayer varios jugadores pudieron decir adiós al Martín Carpena. Seguro que no seguirá Lafayette y de hombres como Smith u Omic existen dudas por diferentes razones. En el caso del esloveno, el público le pidió ayer de manera insistente que se quedara, pero la decisión depende del Efes, equipo con el que tiene contrato. Se despidió muy emocionado, consciente de que no sabe si volverá.