Nuevo contrato para el estandarte del Unicaja, Alberto Díaz

La temporada que acaba de finalizar pasará a la historia por el título de la Eurocup y por la irrupción de Alberto Díaz. La explosión del jugador malagueño al máximo nivel ha sido clave para que el Unicaja haya firmado la mejor campaña de los últimos años. Su impacto ha sido total, tanto a nivel deportivo, como social y se ha convertido en el gran referente para los aficionados. Ahora el Unicaja pretende valorar su trabajo con un contrato acorde a su estatus en la plantilla. De momento sólo se han dado los primeros pasos, pero es previsible que las gestiones fructifiquen con un nuevo compromiso que incluso prolongue su vinculación con el club.

El Milán elige a Pianigiani tras sonderar a Plaza Joan Plaza seguirá en el Unicaja. La posibilidad de que el técnico acabase recalando en el Emporio Armani Milán se ha diluido. Todo apunta a que el elegido para suplir a Jasmin Repesa en el banquillo del conjunto italiano será Simone Pianigiani, actual entrenador del Hapoel Jerusalén. El Milán contactó con el agente de Plaza días atrás para interesarse por su situación contractual, pero fue algo superficial, según confirmó el representante del entrenador del Unicaja, y la cosa no fue a más. Como ya se explicó días atrás, la idea de los dirigentes milaneses era la de incorporar a un entrenador que conociese la Liga italiana, y Pianigiani, que dirigió al Siena durante siete temporadas, da ese perfil. A pesar del interés del Milán, desde el Unicaja aseguraban sentirse tranquilos respecto al futuro de Plaza. Cada vez que se le cuestionaba a un dirigente del club respondía que contaban con él y se remitían a la cláusula de rescisión, que es de 150.000 euros. En este baile de banquillos que se presenta, el Maccabi podría hacerse con David Blatt.

Alberto Díaz renovó la pasada temporada con el Unicaja y acabará contrato el 20 de junio de 2018, aunque el club tiene la opción de prolongarlo por una temporada más. El Unicaja quiere así protegerse también cara a otros equipos interesados. Con 22 años, Díaz tiene mucho margen de mejora y una proyección enorme, pero tampoco conviene perder de vista que no hay muchos bases nacionales por detrás de él, y menos con sus características.

Primeros contactos

Su agente, Arturo Ortega, se reunió días atrás con el secretario técnico del club, Carlos Jiménez, en Madrid y también con el propio jugador. Según se apunta, la mejora de contrato está en su fase embrionaria, aunque ya circulan algunas cantidades, y las dos partes mantienen la negociación abierta. El año pasado no fue complicado que se alcanzase un entendimiento, como tampoco parece que lo sea en este caso. Se da la circunstancia que Díaz, el MVP de la final de la Eurocup, es el segundo jugador con el sueldo más bajo de la plantilla, sólo por delante de Viny Okouo.

Dentro de un mes dará un paso más en su carrera deportiva, pues será convocado por Sergio Scariolo para la selección española que se concentrará en Benahavís y que será la que compita en la fase clasificatoria para el Mundial 2019. Será un equipo formado por jugadores nacionales jóvenes, pues en esos partidos no participarán los profesionales que están en la NBA, de ahí que Scariolo quiera ya preparar un equipo alternativo al que en septiembre disputará el Campeonato de Europa.

Estará en la selección

Su presencia en la selección aumentará su caché, pero también lo pondrá más todavía en el escaparate. Es cierto que no es un gran anotador, tampoco el mejor pasador que hay, pero impone un orden y un rigor defensivo en el campo que no hace otro jugador de su generación. Es decir, es un perfil muy apreciado por los técnicos, y el Unicaja no quiere injerencias futuras.

Además de estas cualidades más conocidas, Díaz ha mejorado en lo que era su gran déficit. El pelirrojo ha terminado la temporada como uno de los mejores triplistas del equipo con un 40% de eficacia. El base ha dejado de ser aquel jugador al que las defensas ‘flotaban’ porque se sabía que no iba a meter los triples. Además ha ampliado su repertorio con lanzamientos a media distancia que amplían su abanico ofensivo. Nada de esto es fruto de la casualidad, pues es el primero que llega a los entrenamientos y el último que se marcha, todo para mejorar principalmente su tiro.

Además de esto, Alberto Díaz, al que sus compañeros de vestuario adoran por su capacidad de trabajo, se ha convertido en un referente para los aficionados, especialmente para los jóvenes de la cantera, porque es un ejemplo de cómo llegar a la élite siendo un tipo normal y, además, compatibilizarlo con los estudios universitarios.