Dani Díez, dos temporadas más en el Unicaja

El Unicaja hizo oficial esta tarde la renovación de Dani Díez por una temporada con opción a una segunda opcional. El alero cumplirá así su tercera campaña en Málaga tras superar las diferencias que surgieron en las últimas semanas como ya se explicó al comienzo de semana. El siguiente en renovar será Carlos Suárez, y así el Unicaja tendrá ya cubiertos los cupos de formación.

El madrileño se mostró encantado de seguir en Málaga después de una temporada en la que fue de menos a más. "Estoy muy feliz de seguir después de dos años en los que he sacado un balance muy positivo, sobre todo con la afición. El último año para el club y para mí ha sido un gran año y nos han ido muy bien las cosas con la consecución de la Eurocup que es un titulo muy importante y hemos acabado bien la liga", afirmó.

Ahora tocan vacaciones pero con ganas de afrontar el reto del año que viene en Euroliga. "Ha sido importante contar con la confianza del entrenador y de mis compañeros. He dado un paso adelante en la última fase de la temporada, he ayudado en lo que el entrenador me ha pedido y ojalá pueda rendir la temporada próxima desde principio del año como esta fase final de la temporada. La Euroliga es un reto y vamos a intentar darlo todo para que la afición y el club estén contentos", concluyó Díez.