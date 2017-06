Nedovic, pilar de lujo para el regreso a la Euroliga

No por más conocida y esperada deja de ser una excelente noticia. El Unicaja puso ayer la primera piedra de su proyecto deportivo para la próxima temporada, y no es una cualquiera. La renovación de Nemanja Nedovic por dos temporadas es una apuesta de lujo del cuadro cajista en la campaña de su regreso a la Euroliga.

Es un movimiento celebrado por todos los aficionados pues se trata de un jugador que hace unos meses parecía imposible de retener por su gran juego, y eso a pesar de haber estado lesionado durante la primera parte de la temporada. Sin embargo, todo se ha alineado, incluso la suerte en aquel último cuarto de la final de la Eurocup ante el Valencia, para que Nedovic siga vistiendo la camiseta verde al menos una temporada más. Conseguido el billete para la Euroliga, todo ha sido más fácil.

Ayer se oficializó un acuerdo que llevaba ya tiempo cerrado. Nedovic ha firmado un contrato por dos temporadas, con el formato de 1+1, y que contempla un corte al final de la primera. Es previsible que el año que viene sea más complicado retenerlo, pero también parecía algo imposible lograrlo ahora. El esfuerzo del Unicaja ha sido enorme en términos económicos, pues Nedovic será el jugador mejor pagado de la plantilla. Las cifras concretas del acuerdo no han trascendido, pero superan los 700.000 euros netos por temporada. Se sitúa así, por encima de Joan Plaza, que hasta ahora era el mejor pagado, y entra en el club de los diez jugadores con el salario más alto de la historia del Unicaja.

«La Final Four de Belgrado es mi reto personal»

Nemanja Nedovic no podía ocultar su felicidad después de hacerse oficial su renovación por el Unicaja. El serbio vive un idilio con Málaga y los aficionados malagueños, así que sus primeras palabras fueron de agradecimiento.

«Estoy muy contento de quedarme uno o dos años más en Málaga. No fue una decisión difícil para mí. Málaga me encanta, la gente me encanta. Estoy muy feliz de formar parte del próximo proyecto. Me siento muy querido, acostumbrado a la gente y la ciudad de aquí y eso no tiene precio. Estoy muy contento y con ganas de empezar la próxima temporada», reconoció.

Nedovic es consciente de que tanto él como el equipo están ante un año muy bonito, pero también complejo por la gran cantidad de partidos con el nuevo formato de la Euroliga. «Es un año muy especial para mí con la plata en los Juegos de Río y el título de la Eurocup. Este nuevo sistema de Euroliga es más difícil, con muchos viajes, partidos cada dos días... pero nos gusta más jugar que entrenar. Va a ser una nueva oportunidad para todos nosotros, para demostrar que en Málaga se juega un buen baloncesto. Queremos llegar lo más lejos posible. La Final Four es un reto mío personal, se juega en Belgrado, mi ciudad, y quiero que todos sepan que damos lo máximo», recalcó el escolta serbio, que ahora afronta las vacaciones y medita no jugar con su selección.