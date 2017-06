Scariolo: «Me gustaría trabajar con Alberto Díaz»

El seleccionador nacional, Sergio Scariolo, presentó hoy en la Diputación Provincial la convocatoria que España realizará en el mes de julio en Benahavís y los dos partidos amistosos que se jugarán contra Israel en Estepona y Benahavís.

En este acto, Scariolo dejó entrever la posibilidad de

"Espero que pueda estar. Me gustaría trabajar con él y ponerle en una situación tan ilusionante y competitiva, y también estimulante, porque no es lo mismo actuar en casa en una situación favorable, a hacerlo en un grupo nuevo con nuevos compañeros. Pero el carácter de Alberto seguramente le podrá permitir, si es convocado, hacer bien lo que ya sabe hacer y progresar, porque el nivel internacional es superior. Me gusta pensar que Alberto, a medio plazo sea uno de los jugadores que pueda completar este grupo de jugadores que están en el club de la selección absoluta", explicó.

Hay que recordar que él Unicaja está negociando estos días una mejora de contrato del base malagueño, que fue designado MVP de la final de la Eurocup, y que ha sido uno de los pilares del equipo esta campaña. En la actualidad tiene el segundo salario más bajo de la plantilla..