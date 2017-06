Díez logra renovar tras su buen rendimiento en la segunda parte de la temporada

Los finales de temporada son claves para el futuro de los jugadores a la hora de encarar sus renovaciones. Hace dos meses, Dani Díez calificó como de suspenso su rendimiento en el primera parte de la temporada, y con un notable la segunda. Esto último le ha valido para ampliar su vinculación con el Unicaja por una campaña más, con la posibilidad de otra opcional.

El alero madrileño, que estaba fuera del equipo a comienzos del año, apretó para cambiar la opinión de los responsables del club y ganarse la renovación. Fue clave en la consecución del título de la Eurocup, pero no sólo en la final, sino también en la eliminatoria contra el Lokomotiv, con aquella victoria en Rusia el día que Suárez no pudo jugar por una gastroenteritis y el madrileño jugó casi todo el partido de cuatro. Además, fue uno de los ‘cinco fantásticos’ que encaró el cuarto decisivo ante el Valencia en el que el Unicaja remontó 13 puntos para ganar la Eurocup.

Díez se sintió importante y su confianza mejoró después de haber tocado fondo. Su momento más bajo llegó en el Carpena cuando en un partido falló tres lanzamientos, el último no tocó ni aro y acto seguido Plaza lo mandó al banquillo. Fueron momentos complicados, pero Díez mejoró y ahora tiene un nuevo contrato. Hay que explicar que el alero tenía firmada ya la próxima temporada, pero con unas cifras desorbitadas y ahora ha aceptado renovar cobrando menos de lo que iba a percibir. La continuidad de Díez era clave para el Unicaja al tratarse de un jugador cupo de formación pues, como es sabido, hacen falta cuatro para una plantilla de doce jugadores en la Liga ACB.

«Estoy muy feliz de seguir después de dos años en los que he sacado un balance muy positivo, sobre todo con la afición. El último año para el club y para mí ha sido un gran año y nos han ido muy bien las cosas con la consecución de la Eurocup que es un titulo muy importante y hemos acabado bien la liga», afirmó el jugador tras renovar.

Es posible que Díez entre en la preselección de España que se concentrará en Benahavís próximamente, aunque ya tiene en la mente la próxima temporada. «Ha sido importante contar con la confianza del entrenador y de mis compañeros. He dado un paso adelante en la última fase de la temporada, he ayudado en lo que el entrenador me ha pedido y ojalá pueda rendir la temporada próxima desde principio del año como esta fase final de la temporada. La Euroliga es un reto y vamos a intentar darlo todo para que la afición y el club estén contentos», concluyó Díez.