El Unicaja busca un pívot atlético ante la duda de saber si volverá a contar con Omic

El Unicaja parece que tiene claro lo que quiere para su regreso a la Euroliga. La idea es realizar una apuesta por la continuidad en la plantilla que logró el título de la Eurocup, aunque en algunos casos está pendiente de terceras partes para poder reforzarse. El mejor ejemplo es el de Alen Omic, que esta temporada llegó cedido del Efes y dio un gran impulso al equipo.

El pívot, que ha entrado en la preselección de Eslovenia para el próximo campeonato de Europa, tiene un año más de contrato con el conjunto turco en el que además percibirá un salario inalcanzable para el Unicaja. El Efes está en pleno proceso de remodelación de su plantilla y de momento no se ha pronunciado sobre el futuro de Omic. Desde Turquía se apunta a que el pívot no entra en los planes de futuro del conjunto de Estambul, pero de momento no se han puesto en contacto con él, así que tendrá que esperar.

Buena sintonía para la ampliación de contrato de Alberto Díaz La ampliación y mejora de contrato de Alberto Díaz va por buen camino. El Unicaja y el agente del jugador, Arturo Ortega, llevan desde hace unas semanas negociando el futuro del jugador, como ya se informó el pasado martes, y parece haber buena sintonía, según se apuntó por las partes implicadas. Díaz acaba contrato en junio de 2018, pero el club tiene la opción de hacer efectiva una campaña más. Al parecer, la propuesta sobre la que se negocia es ampliar la vinculación hasta junio 2020 con un incremento importante de su salario, unas cantidades que ya van circulando. A pesar de que la comunicación entre el representante de Díaz con el Unicaja son fluidas, ayer se explicaba a SUR que no hay prisa, de hecho, el verano pasado, el contrato del base malagueño fue el último que se resolvió. Entonces también fue una negociación aparentemente fácil.

Al Unicaja le agradaría contar con Omic porque ha sido clave en el resurgir del equipo, pero también plantea escenarios alternativos con una plantilla sin el pívot esloveno. La idea que maneja el cuerpo técnico es distinta a la que ha tenido esta temporada, con tres jugadores altos como Okouo, Musli y Omic, todos por encima de los 2,13 metros y características de juego similares. Dándose por segura la continuidad de los dos primeros, en el caso de Okouo por imperativo al ser cupo, y en el de Musli porque tiene contrato, la idea es cubrir la posible vacante de Omic con un jugador distinto.

La propuesta es hacerse con un hombre de un perfil más atlético y físico, algo que no es nuevo en los planteamientos de Joan Plaza, que ya buscó eso temporadas atrás cuando se estuvo cerca de fichar a Otello Hunter, ahora en el Madrid, o esta misma campaña cuando se contrató a Trevor Mbakwe, cortado al mes por sus problemas de rodilla, un caso que acabó en los tribunales y con el Unicaja pagando 230.000 euros.

Con y sin pasaporte

En este sentido, la información ayer apuntada de que tanto Fogg como Smith pueden abandonar el equipo está relacionada con el fichaje de un pívot. El club tiene opciones sobre ambos, pero el que parece que tiene más posibilidades de salir es Jamar Smith, que pretende una mejora de contrato, como ya se informó al comienzo de semana, y cuyo compromiso se puede romper previo pago de 25.000 dólares. La resolución de estos dos casos despejará al menos una plaza de extracomunitario, lo que daría más margen a la secretaría técnica para incorporar, por ejemplo, un pívot con esta condición pues el mercado americano es más amplio.

Al Unicaja ya le han llegado algunos ofrecimientos con este perfil de pívot atlético con varios nombres conocidos entre ellos, pero de momento se está a la espera de acontecimientos. Primero hay que ver qué pasa con Omic en el Efes, y luego la disponibilidad de plazas de extracomunitario, para ir por un jugador u otro. Lo que parece que no será un problema es el dinero. El club, consciente de que tendría que reforzar esta posición muy bien, ha reservado una partida considerable para ello y poder acceder así a un jugador de cierto nivel y experiencia.