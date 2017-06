El Unicaja renueva a Brooks y afianza el bloque de esta temporada

Si algo funciona, mejor no cambiarlo. Bajo esa premisa, el Unicaja se ha movido con celeridad en este tramo final de temporada y está logrando uno de sus primeros objetivos en este mercado de fichajes de verano que acaba de empezar: mantener la mayor parte del bloque que logró el título de la Eurocup y el regreso a la Euroliga.

Ayer el club malagueño hizo oficial la renovación de Jeff Brooks por una temporada más, un acuerdo que, como el de Nedovic, llevaba ya varias semanas cerrado y que ahora se ha materializado. Se trata de la tercera renovación que ha firmado el conjunto malagueño, tras las de Nedovic y Dani Díez. Entre los hombres más importantes de la presente campaña, sólo falta cerrar la continuidad de Carlos Suárez. En el club de Los Guindos se muestran optimistas pese a los primeros momentos de tensión que hubo en la negociación y esperan en los próximos días que el capitán estampe su firma para seguir en Málaga. A la espera de una posible salida de Jamar Smith y del futuro de Omic, que será difícil que siga, al menos nueve profesionales de la actual plantilla podrían repetir la próxima temporada con la camiseta verde.

Con la renovación de Brooks, que mejora su salario como jugador del Unicaja, el club evita la posible fuga de un jugador que se ha puesto en el escaparate gracias a su buena temporada en Málaga y al título de la Eurocup. Algo parecido pasó el año pasado con Will Thomas, que acabó en el Valencia cobrando bastante más que en Málaga. Brooks, en su primera temporada en la Liga Endesa, ha promediado 7,1 puntos, 4,1 rebotes y 7,9 de valoración. No son unas cifras espectaculares, pero Brooks ha sido el más regular de todos los fichajes que llegaron el verano pasado y además no se ha perdido ni un sólo de los encuentros disputados esta temporada. Su pasaporte comunitario (está casado con una italiana) le convierte en un jugador más interesante aún y se espera mucho de él en su segunda temporada en el Unicaja.

«Estoy muy emocionado por poder volver a jugar en Málaga. Ha sido uno de los mejores años en mi carrera. Todo el mundo está diciendo que la próxima temporada va a ser muy dura pero no hay que centrarse en lo duro que va a ser sino en la oportunidad que supone y que sólo 16 equipos en Europa tienen. ¿Quién no quiere jugar en la Euroliga?» dijo el norteamericano en declaraciones facilitadas por el club.