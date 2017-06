Plaza: «No hemos hablado de ampliar mi contrato»

El entrenador del Unicaja, Joan Plaza, fue ayer el invitado del programa 'DxT' de Onda Azul. El técnico repasó toda la actualidad del equipo y la planificación de la próxima temporada. El técnico insistió en que su deseo es quedarse, aunque matizó que está la fecha del límite del 10 de julio en su contrato para recibir ofertas de otros equipos. Eso sí, Plaza aseguró que nadie le ha hablado de la posibilidad de renovar con el Unicaja.

Resumen de la temporada

Llegamos al final de temporada muy justos. Cuando un equipo logra el principal objetivo de la temporada en marzo, es difícil que los jugadores no se descuelguen y que no den por perdida la temporada. Llegamos bien al tramo final, pero llegamos justos no sólo anímicos tras una gran subida de adrenalina sino también físicamente. Hubiera sido justo ganar un partido. Nos hubiera gustado regalar un partido más. Habría sido más justo un 3-1 o 3-2.

Lo más importante es no generar frustración en la gente. El Unicaja debe estar en todas las competiciones y que queremos más, es normal. Tenemos límites, no tenemos un banquillo tan grande como para hacer qué cosas. No hay que pinchar la burbuja para crear desazón. La gente se genera expectativas que pueden ir en contra de los jugadores, entrenador, directivos, club… Hay que ser conscientes de nuestras limitaciones y estar contentos de las que tenemos, intentar mejorar. Y a partir de ahí mejorar, ganar una Eurocup cuando nadie pensaba en nosotros. Pero dar por hecho eso es un flaco favor.

Cómo ha cambiado en estos cuatro años

El Joan de ahora entiende mejor si cabe a la gente que le rodea. Intento ver lo que desea la gente en los sitios en los que estoy. He aprendido a ver cómo la gente siente a Unicaja. Aún están en modo de reconversión. Y con nuestras posibilidades iremos al límite. Hay un espónsor muy fuerte detrás, que no va a hacer locuras. Y con lo que tenemos, hay que sacar el máximo rendimiento. Sobre todo para que la gente se sienta orgullosa de lo que ve. Cada año hacemos la reflexión de lo que cuesta a un socio venir y ser constante. Hay que moverse en cifras altas para que la gente se vaya contenta. Es una batalla constante para fichar a jugadores que no sean mercaderes. Intentas lograr que el staff técnico y los jugadores den un plus. Hay algunos dejes que no domino, pero aún siendo un sieso he captado que la gente quiere que vaya al límite.

Estoy muy contento. A mí me cuesta más. Me centro mucho en lo que es mi equipo. Hablo poco con mis dirigentes pero con los periodistas hablo menos. Yo ya sabía que no me estaba echando ningún periodista a mi favor porque no iba a ser un entrenador tan abierto como otros. Y sabía que la opinión del público podía estar en consonancia, pero desde que llegué la gente me ha demostrado mucho cariño y me he sentido querido. Y muy partícipe de lo logrado este año. Siempre he dicho que cuando salga, sea en uno, dos o cinco años, me gustaría que la gente recordara que la etapa de Plaza ha sido bonita, y más ahora que hemos ganado un título.

Su continuidad

Yo sólo digo que me voy el viernes a casa en la Harley y me voy tal y como me vine. Yo lo dejo todo aquí. Y pueden suceder cosas. Pero ahora mismo no visualizo nada, hay movimientos de banquillos tanto aquí como en Europa. La gente especula y dice… Yo he estado trabajando en el Carpena planificando la próxima plantilla. Tenemos reuniones estos días. No tengo otro horizonte que ese. ¿Cambiará eso? No voy a mentir a nadie, no lo sé. Y si lo hiciera sería por una oferta que nadie pudiera rechazar. No sería en ningún caso por una componenda económica. Sería una oferta que nadie rechazaría porque sería algo grande que vivir. Pero ahora mismo me atrae mucho seguir con este equipo en la Euroliga, hacer un gran proyecto, organizarlo bien, temas de viajes, recomposición de la plantilla… Me siento parte integral y me apetece mucho vivir esta Euroliga. Y ya no te digo si lo hacemos bien, que sería la hostia. Vivo en un momento de mi vida que es el aquí y ahora, y no hay más. No son frases vacías. Esta es mi realidad.

Su futuro crea incertidumbre en la afición

Pero la misma incertidumbre puede tener la gente que cuando me podía cortar el Unicaja. También me puede cortar el club a mí. Si la Liga fuera normal el 10 de julio sería una fecha normal. Y fue concertada por las dos partes en su momento. Yo garantizo que estoy trabajando por y para el equipo ahora mismo. No voy a engañar nunca, deportivamente soy un reloj. No he mentido nunca y no lo voy a hacer nunca. Ahora mismo sólo me centro en eso. ¿Habrá más vida? No lo sé, y si llega algo seré el primero que me levantaré y diré que ha llegado esto y que no puedo dejar la oportunidad. Pero sólo hay un factor para que eso se produzca, y sólo es el deportivo.

Los entrenadores queremos ir creciendo y teniendo experiencias más ricas. Ahora ya podría morirme casi tranquilo porque he entrenado a grandes equipos. Quiero aprovechar esta etapa al máximo. He dicho muchas veces que yo puede que salga antes del 10 de julio, que francamente no lo creo, pero también es verdad que el club está en su potestad de decir, Joan te queremos cinco años más, vamos a sentarnos y ver la manera. Evitamos cualquier canto de sirena. No es una dirección unilateral mía, las dos partes podemos romper el contrato o prolongarlo. ¿Qué depende de mí? Dar el cien por cien, haciendo una plantilla competitiva y abordando reuniones sobre jugadores.

Yo he dicho que es muy importante ser pequeño, ser conscientes de nuestras limitaciones. Soy feliz aquí, quiero que las cosas salgan mejor. Que lo que nos equivoquemos lo maticemos. Y que no inflemos un globo para que no nos explote. No espero que venga un jeque o un chino. No, estoy muy contento. Y me siento muy vinculado a la política del espónsor. Es una gran representación y tienen una política de austeridad y seriedad, nunca han tirado la casa por la ventana. Esa imagen es la que quiero. Quiero ir al límite de mis posibilidades.

No hemos hablado de ampliar mi contrato. Ellos están convencidos de que voy a seguir. Hay muchas maneras de jugar bazas. Pero yo no estoy jugando ninguna. Yo estoy en modo la temporada que viene y de ir al cuello de quien sea para conseguir hacer la plantilla que queremos.

Sí, creo que la afición están contentos. Es cierto que la gente olvida con mucha facilidad. Ahora hay una paz social que se ha estabilizado, ha crecido la presencia de aficionados al Carpena, hay canteranos en el equipo. Eso podría haber pasado con cualquiera, pero entre todos hemos logrado que todo eso suceda. Todo eso gracias a una ética de trabajo. Yo me siento querido, no sólo por haber ganado un título, hay un abanico de más cosas.

Plantilla

Nos gustaría mantener el mayor número de jugadores posibles, pero la realidad es que no va a ser tan fácil y siempre está el trasfondo de una Euroliga durísima. Los días que estuvimos en Madrid nos asustaron, y eso que viajaban en chárter con asientos que eran como camas y estaban en casa a las 4 de la mañana. Estaban agotados. Y tenemos que estar preparados. No disponemos de esos medios ni la infraestructura. Todo lo que no sean vuelos directos desde Málaga a Moscú con escala, hay que intentar hacerlo con chárter. Porque se jugarán cuatro partidos de domingo a domingo. Y encima la Liga Endesa es durísima. Y para ello hay que tener profundidad de plantilla. Con menos de 14 no puedes funcionar. A diferencia de cualquier otro equipo europeo, queremos tener dos ventanas para jugadores de la cantera. Una es para Viny y queremos mantener la otra. Tenemos una cantera de la que nos sentimos orgullosos y queremos seguir manteniéndola. Tenemos que acertar muy mucho en los fichajes. Y eso es clave. Este año ha habido ocho equipos que no han entrado en el play off. Es muy caro entrar en el play off. Lucharemos a muerte por entrar, pero queremos hacer una competición de la que toda la gente de Málaga se sienta orgullosa de lo que está viendo. Luego bajarás de jugar en Euroliga e iras a Manresa o Fuenlabra, y si no vas al cien por cien, perderás. Con esas miras planteamos la próxima temporada.

Cuando hablamos hace meses establecimos que serían 12 jugadores, más Viny más otro jugador como mínimo. Esos son los parámetros. Pero dependiendo de las bajas pueden cambiar. Pero no menos de 14 jugadores. Y Uta, Karahodzic, Romaric, Soluade pueden entrar en esa ventana de canteranos.

Renovaciones

Hay muchos factores que condicionan las renovaciones. No vamos a comentarlos todos. Pero cuando juegas Euroliga puede generar que se incrementan los salarios. Y el club está navegando. En general lo estamos llevando bien. Detrás de los jugadores están los agentes. E intenta que en un equipo que va a incrementar un poquito su presupuesto, ya lo dije el presidente que quizás no tendremos 15 jugadores en mor de viajar un poco mejor en vuelos chárter. Es difícil porque los agentes quieren lo mejor para sus jugadores y entrenadores. Pero el club tiene sus limitaciones. Creo que Unicaja Banco se ha comprometido en hacer un esfuerzo. Pero no tenemos un club de fútbol detrás.

Fichar a un pívot físico

Tenemos que ser consicentes de que en la NBA faltan hombres grandes y se llevan a todo lo que mida más de 2,10. E incluso habrá un incremento en la D League, que les compensará jugar allí. Tenemos que ser muy selectivos. La altura se la llevan, el músculo puede que se quede aquí. Somos un gran buque, tenemos que esperar, pero no podemos fallar. Hay equipos que juegan sólo los americanos en la Euroliga. Con nosotros jugarán lo mismo ambos. Nuestro margen de error es muy bajo. Es una obra de orfebrería.

Es un tema físico y mental. No puede haber jugadores que jugarán sólo la Euroliga. Aquí hay jugarlo todo y dar la mejor versión en todo momento. No sólo con físico sino también con gente experimentada, con gente que sepa lo que es jugar en España. Quizás fichar a jugadores de 30 años o más. Hay que hacer una combinación de gente experimentada, gente física y también talentosa.

Ahora cualquier persona tenemos que filtrarla mucho. Tenemos que ver cómo es su vida nocturna, su forma de comer, si está calmado. Pero es importante que no fichemos nombres por fichar, sino a personas que sepan a lo que vienen. No podemos permitirnos ningún lujo. Y aún así nos equivocaremos.